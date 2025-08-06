В Москве началось отпевание потомка знатных родов Трубецких и Голицыных

В Москве началась церемония прощания с князем Александром Трубецким — потомком известных дворянских родов Трубецких и Голицыных. Отпевание проходит в Большом соборе Донской иконы Божией Матери на территории Донского монастыря. Скончался князь 30 июля на 79-м году жизни.
«Отпевание князя Александра Трубецкого проходит в Донском монастыре Москвы», — сообщили РИА «Новости». Его похоронят в Донском монастыре, в семейной усыпальнице, принадлежащей династии Голицыных.
В храме установлены венки от Министерства иностранных дел, полномочного представителя президента России в Сибирском федеральном округе, Фонда Андрея Первозванного, Фонда наследия Русского зарубежья, губернатора Брянской области, Дома Русского зарубежья имени Александра Солженицына и Россотрудничества. Проститься с князем пришли политолог Наталья Нарочницкая, депутат Госдумы Вячеслав Никонов, генерал-лейтенант Леонид Решетников, а также представители общественных организаций, с которыми был связан Александр Трубецкой.
Князь Александр Трубецкой был рожден в 1947 году в Париже в семье эмигрантов, принадлежал к знаменитым династиям Трубецких и Голицыных. Он возглавлял ассоциацию «Франко-российский альянс», активно поддерживал воссоединение Русской православной церкви и Русской православной церкви за границей. Также Трубецкой был почетным профессором Московского государственного университета.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.