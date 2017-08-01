03:21 01 августа 2017 0

Александр Бастрыкин решил, что "пилотный" криминалистический отдел будет работать на весь УрФО Фото: пресс-служба СКР

Следственный комитет России создает Криминалистический центр на базе Главного управления криминалистики. В Екатеринбурге ведомство намерено создать отдел криминалистики с оперативным подчинением руководителю Криминалистического центра.

Таковы итоги совещания, которое провел в понедельник, 31 июля, председатель СКР Александр Бастрыкин.

Как сообщила руководитель пресс-службы СКР Светлана Петренко, решение о создании Криминалистического центра стало важным этапом в развитии ведомственной криминалистики.

«В структуре центра планируется создание единого лабораторного комплекса, который позволит существенно повысить эффективность работы подразделений, — сообщила пресс-служба СКР. — Также будет усилен технический потенциал центра путем оснащения его передовым криминалистическим и экспертным оборудованием».

Что касается отдела криминалистики, который будет создан в Екатеринбурге, то в период апробации и эксперимента планируется, что его сотрудники будут оказывать следственным отделам и управлениям, территориально входящим в Уральский федеральный округ, практическую помощь в расследовании преступлений, вызвавших повышенный общественный интерес.