В Екатеринбурге служба спасения в присутствии сотрудников полиции и следственного комитета извлекла из реки Исеть окоченевший труп мужчины. Журналист «URA.RU» стал свидетелем извлечения тела из воды в районе моста на улице Малышева, прямо под зданием недавно открывшегося ресторана «Бюро находок».
В СУ СК РФ по Свердловской области «URA.RU» пояснили, что по факту случившегося проводится доследственная проверка. «На место обнаружения тела выехал следователь. Предварительно на извлеченном из воды теле нет признаков насильственной или криминальной смерти, но более подробно покажут экспертиза и вскрытие. Но дело возбуждаться пока не планируется, ведется доследственная проверка, опрашиваются очевидцы», — объяснил глава пресс-группы регионального СУ СК РФ Александр Шульга.