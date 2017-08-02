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02 августа 2017
01 августа 2017
Главные новости Свердловской области
18:08  02 августа 2017 0

В Исети под рестораном «Бюро находок» обнаружен труп мужчины — причины смерти очевидны. ВИДЕО

Труп мужчины не имеет признаков насильственной смертиФото: "URA.RU"

В Екатеринбурге служба спасения в присутствии сотрудников полиции и следственного комитета извлекла из реки Исеть окоченевший труп мужчины. Журналист «URA.RU» стал свидетелем извлечения тела из воды в районе моста на улице Малышева, прямо под зданием недавно открывшегося ресторана «Бюро находок».

В СУ СК РФ по Свердловской области «URA.RU» пояснили, что по факту случившегося проводится доследственная проверка. «На место обнаружения тела выехал следователь. Предварительно на извлеченном из воды теле нет признаков насильственной или криминальной смерти, но более подробно покажут экспертиза и вскрытие. Но дело возбуждаться пока не планируется, ведется доследственная проверка, опрашиваются очевидцы», — объяснил глава пресс-группы регионального СУ СК РФ Александр Шульга.

Антон Ольшанников
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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