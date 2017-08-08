В Екатеринбурге суд запретил работать полицейским в аварийном здании 1950 года постройки. Решение уже вступило в законную силу.
Свердловский областной суд утвердил предыдущее решение суда Орджоникидзевского района Екатеринбурга о выселении отдела полиции № 14 из двухэтажного здания на улице Шефской, 8. В суд поступила апелляция на предыдущее решение, но оно осталось без удовлетворения.
Вопрос подняли правозащитники, которые подали в прокуратуру заявление о том, что здание находится в аварийном состоянии. Что как полицейские, так и задержанные рискуют жизнью и здоровьем, находясь в нем. Обследование строения показало, что оно изношено на 80 процентов. В такой ситуации капитальный ремонт — это выбрасывание денег на ветер, так как здание в таком состоянии в любом случае долго не протянет.
«Администрация города предоставила здание на улице Баумана, 11, и отдел полиции № 14 переехал туда», — сообщил «URA.RU» сотрудник пресс-группы УМВД по Екатеринбургу Евгений Крюков.