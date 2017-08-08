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08 августа 2017
07 августа 2017
Главные новости Свердловской области
14:21  08 августа 2017 0

В Екатеринбурге суд выселил отдел полиции № 14. ВИДЕО

Находиться в здании ОП было опасно для жизниФото: пресс-служба Свердловского областного суда

В Екатеринбурге суд запретил работать полицейским в аварийном здании 1950 года постройки. Решение уже вступило в законную силу.

Свердловский областной суд утвердил предыдущее решение суда Орджоникидзевского района Екатеринбурга о выселении отдела полиции № 14 из двухэтажного здания на улице Шефской, 8. В суд поступила апелляция на предыдущее решение, но оно осталось без удовлетворения.

Вопрос подняли правозащитники, которые подали в прокуратуру заявление о том, что здание находится в аварийном состоянии. Что как полицейские, так и задержанные рискуют жизнью и здоровьем, находясь в нем. Обследование строения показало, что оно изношено на 80 процентов. В такой ситуации капитальный ремонт — это выбрасывание денег на ветер, так как здание в таком состоянии в любом случае долго не протянет.

«Администрация города предоставила здание на улице Баумана, 11, и отдел полиции № 14 переехал туда», — сообщил «URA.RU» сотрудник пресс-группы УМВД по Екатеринбургу Евгений Крюков.

Александр Лукманов
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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