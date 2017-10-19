16:27 19 октября 2017 0

Ксении Собчак пообещали поддержку в ХМАО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Депутат Думы Югорска и эксперт ОНФ Антон Пантин публично заявил о готовности создать и возглавить в Югре предвыборный штаб Ксении Собчак. Народный избранник опубликовал заявление на своей странице в Facebook.

Антон Пантин заявляет, что не является поклонником Ксении Собчак, однако позитивно оценивает ее выдвижение на пост президента России. «Ситуация неоднозначная. Фактически выглядит как троллинг федеральной власти и политический фарс. Меня невозможно назвать ее поклонником, и я точно не фанат „Дома 2“, но идея интересная, хоть и изначально, понятно, что ее кандидатура согласована с Кремлем. Тем более она позиционирует себя кандидатом „против всех“, в этом тоже есть некий скрытый смысл», — написал депутат.

Антон Пантин отметил, что Собчак сейчас нужны в регионах независимые политики «с хорошим рейтингом и значительной электоральной аудиторией», а он как эксперт ОНФ, блогер, издатель газеты «Вслух» и муниципальный депутат может помочь в организации предвыборного штаба в Югре. «Не сомневаюсь в предстоящей победе действующего президента РФ Владимира Владимировича Путина, но, чтобы придать некую видимость конкуренции в предстоящих политических баталиях, готов помочь и возглавить ее предвыборный штаб в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре!» — подчеркнул Пантин.

Депутат Югорска публично обратился к Ксении Собчак Фото: Антон Пантин, Facebook

Корреспонденту «URA.RU» депутат Югорска рассказал, что своим заявлением также хотел бы расшевелить политическую повестку в регионе. «А почему бы и нет? Выборы проходят скучно и уныло, если еще учесть, что в них в очередной раз будут участвовать аксакалы политики, председатели парламентских партий. Неинтересно и предсказуемо. Этим действием я хотел бы оживить политическую жизнь Югры и подогреть интерес у избирателей к такой важной процедуре, как выборы президента», — пояснил Антон Пантин.

Как ранее писало «URA.RU», 18 октября телеведущая Ксения Собчак объявила о выдвижении своей кандидатуры на пост президента Российской Федерации на выборах 2018 года. Она призвала рассматривать свою кандидатуру как вариант «Против всех», и пригласила все политические силы именно таким способом предъявлять претензии действующей власти.