Екатеринбуржец купил «царские монеты» у мошенников

14:47 21 октября 2017 0

На фальшивой монете изображен профиль Николая II Фото: Александр Заречный

Екатеринбуржец Александр стал жертвой мошенников. Злоумышленники продали ему подделку под видом царских монет начала XX века. Антиквары заявили пострадавшему, что подобная схема не редкость и к ним обращаются обманутые жители.

На одних монетах указано, что они из «чистаго серебра», а на других изображен профиль царя Николая II. Пострадавший пишет, что «все произошло рядом с УПИ». К нему подошел рабочий и заявил, что они ломали стену и нашли монеты. Объяснив, что приехали они из-за рубежа и сдать сами не смогут, попросили выкупить.

Мужчина поторговался и приобрел подделку за 5,5 тысячи рублей. «Ну, в общем, по своей тупости и незнанию я купил у них этих царских монет на 5500, в ассортимент у них там кресты какие-то, ложки, торговался с ними минут 10 наверное, сам не понял как так все вышло, но развели они меня как профи».

Закончилось все тем, что к торговавшимся подбежал второй «рабочий» и сказал, что надо бежать, потому что «начальник ждет». Александр призвал жителей города к осторожности и попросил будущих жертв мошенников сразу же звонить ему, чтобы он смог приехать и наказать преступников.

Запись о случившемся опубликовал паблик «ВКонтакте» «Инцидент Екатеринбург». Комментаторы под постом обвинили гражданина в том, что он сам виноват в случившемся. «Захотел поживиться, вот так и вышло)», «Ну ты и лапух Федя)». Люди объяснили, что «этому разводу с монетками… уж года 3» и с подобной аферой периодически сталкиваются не только жители Урала. «Оо, у нас в Казани также эти монетки находили типа и предлагали людям.жесть», — добавила пользователь Женя Иванова.

Официальный представитель ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых призвал екатеринбуржцев к осторожности. «Прежде чем что-либо покупать раритетное, в обязательном порядке надо проконсультироваться у специалиста, а еще лучше попросить такого специалиста присутствовать в момент сделки, дабы не окараться», — сообщил он «URA.RU».