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20 октября 2017
17:46  23 октября 2017 0

СК возбудил дело в отношении сиделки, истязавшей инвалида ради квартиры в Челябинске

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Беспомощная женщина находилась в антисанитарных условиях длительное времяФото: depositphotos.com © URA.RU

В отношении соцработника, бросившего обожженную женщину-инвалида на полу в грязной квартире, возбуждено уголовное дело по статье «халатность», сообщает Следственный комитет по Челябинской области

По данным СК, сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и должностных лиц, причастных к его совершению. Действиям работников социальных служб будет дана оценка.

В настоящее время пострадавшая доставлена в лечебное учреждение, где ей оказана необходимая медицинская помощь.

Как уже ранее сообщало «URA.RU», 60-летнюю женщину-инвалида соседи обнаружили всю в ожогах, лежащую на грязном полу в квартире с антисанитарными условиями. «По ней ползали мухи и черви» В таком положении она провела, предположительно, неделю. Вероятно, до такого состояния инвалида довела сиделка. По договору после смерти владелицы квартира переходит в руки соцработника.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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