В отношении соцработника, бросившего обожженную женщину-инвалида на полу в грязной квартире, возбуждено уголовное дело по статье «халатность», сообщает Следственный комитет по Челябинской области
По данным СК, сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и должностных лиц, причастных к его совершению. Действиям работников социальных служб будет дана оценка.
В настоящее время пострадавшая доставлена в лечебное учреждение, где ей оказана необходимая медицинская помощь.
Как уже ранее сообщало «URA.RU», 60-летнюю женщину-инвалида соседи обнаружили всю в ожогах, лежащую на грязном полу в квартире с антисанитарными условиями. «По ней ползали мухи и черви» В таком положении она провела, предположительно, неделю. Вероятно, до такого состояния инвалида довела сиделка. По договору после смерти владелицы квартира переходит в руки соцработника.