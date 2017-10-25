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25 октября 2017
14:38  25 октября 2017 0

«Telegram — это наша Хельмова Падь». Кашин и Плющев будут судиться с ФСБ из-за мессенджера Дурова

Интервью с Александром Плющевым. Екатеринбург, эхо москвы, плющев александр, радиовещание
Журналисты считают, что ФСБ нарушает их право на тайну перепискиФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Ведущий радиостанции «Эхо Москвы» Александр Плющев и колумнист Republic Олег Кашин подали иск к ФСБ, возражая против требования спецслужбы к Telergam предоставить ключи шифрования, сообщил «URA.RU» сам Плющев.

Он считает, что ФСБ хочет нарушить его право на конфиденциальное общение с источниками информации. «Для меня Telergam — основной инструмент общения. В фильме „Властелин Колец“ есть момент насчет Хельмовой Пади, там жители Средиземья защищают последний форпост своей территории от орков. Я бы не хотел ассоциации ФСБ с орками, но нас с защитниками Хельмовой Пади ассоциировать можно. Telergam — это наша Хельмова Падь, которую мы должны защитить, чтобы иметь возможность общаться бесконтрольно хоть где-то», — рассказал Плющев.

Журналисты хотят, чтобы ФСБ отозвала требование к Дурову о передаче ключей шифрования. «Иск не направлен против деятельности ФСБ, я не хочу вмешиваться в антитеррористическую и правоохранительную деятельность спецслужб — это их работа и их дело, я отношусь к этому с уважением. Но, мне кажется, в своем желании все подставить под контроль из самых лучших побуждений они нарушают права граждан. Спецслужбы должны и могут действовать успешно и без этого», — считает Плющев.

Плющев надеется на поддержку его иска и другими журналистами, однако отмечает, что некоторые уже отказались от этого предложения. Он полагает, что сам факт иска к ФСБ может отпугивать людей. Ранее Павел Дуров отказался предоставить ФСБ ключи шифрования от мессенджера Telergam, за это суд наложил на него штраф 800 тысяч рублей.

Станислав Захаркин
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