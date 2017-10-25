Журнал Forbes могут продать крупному челябинскому бизнесмену

19:52 25 октября 2017 0

Игорю Рыбакову могут продать русскую версию журнала Forbes Фото: Pavel.bykov, Википедия

Русскую версию журнала Forbes могут продать уроженцу Магнитогорска, совладельцу компании «Технониколь» Игорю Рыбакову. Как удалось выяснить «Центру управления расследованиями» (ЦУР), обсуждаются несколько вариантов продажи журнала Александром Федотовым Рыбакову.

В ЦУР утверждают, что Рыбаков может полностью купить Forbes или же «частично войти в капитал». Кроме того, есть версия, что Федотов и Рыбаков планируют вместе купить турецкий Forbes, который принадлежит медиагруппе Turkuvaz.

Издание со ссылкой на свои источники отмечает, что Рыбакову нужен журнал как один из каналов коммуникации, чтобы «добиваться социального признания и удовлетворять собственные „миллиардерские“ амбиции».

Между тем представители бизнесменов о возможной сделке говорить отказываются.

В списке богатейших бизнесменов Forbes Игорь Рыбаков занимает 117-е место. Его состояние оценивается в 900 миллионов долларов. В декабре 2015 года Игорь Рыбаков вместе с супругой Екатериной создали «Рыбаков Фонд», который занимается программами развития предпринимательства и образования.

Русскую версию Forbes бизнесмен Александр Федотов купил в 2015 году. Предпринимателю его переуступил немецкий ИД Axel Springer, так как в России иностранцам запретили владеть более чем 20 процентами акций СМИ.