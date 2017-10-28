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28 октября 2017
27 октября 2017
14:04  28 октября 2017 0

Южная Осетия готова признать независимость Каталонии

XVI (внеочередной) съезд КПРФ, пос. Снегири. Москва, коммунисты, барабанщик, народные танцы, национальная одежда, съезд кпрф, национальные костюмы, осетия
Южная Осетия заявила о независимости от Грузии в 2008 годуФото: Владимир Андреев © URA.RU

Министр иностранных дел Южной Осетии Дмитрий Медоев заявил о готовности республики рассмотреть вопрос о признании независимости Каталонии, сообщают РИА «Новости».

«Южная Осетия рассмотрит вопрос о признании независимости Каталонии, если будет получено соответствующее обращение из Каталонии», рассказал Медоев изданию, отметив при этом, что он только что вернулся из Барселоны, где открылось представительство Южной Осетии.

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Каталония объявила о своей независимости от Испании

Министр отметил, что в Южной Осетии внимательно следят за событиями в Каталонии и готовы пойти на встречу жаждущим свободы от Мадрида каталонцам.

27 октября парламент Каталонии проголосовал за резолюцию о независимости региона от Испании. Вслед за этим Мадрид распустил правительство Каталонии, напоминает Nation News.

В Турции и Германии не признали независимость Каталонии, пишет RT.

Независимость Южной Осетии от Грузии первой признала Россия в августе 2008 года

Рита Теркина
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