Южная Осетия готова признать независимость Каталонии

14:04 28 октября 2017 0

Южная Осетия заявила о независимости от Грузии в 2008 году Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Министр иностранных дел Южной Осетии Дмитрий Медоев заявил о готовности республики рассмотреть вопрос о признании независимости Каталонии, сообщают РИА «Новости».

«Южная Осетия рассмотрит вопрос о признании независимости Каталонии, если будет получено соответствующее обращение из Каталонии», рассказал Медоев изданию, отметив при этом, что он только что вернулся из Барселоны, где открылось представительство Южной Осетии.

Министр отметил, что в Южной Осетии внимательно следят за событиями в Каталонии и готовы пойти на встречу жаждущим свободы от Мадрида каталонцам.

27 октября парламент Каталонии проголосовал за резолюцию о независимости региона от Испании. Вслед за этим Мадрид распустил правительство Каталонии, напоминает Nation News.

В Турции и Германии не признали независимость Каталонии, пишет RT.

Независимость Южной Осетии от Грузии первой признала Россия в августе 2008 года