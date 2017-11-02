07:20 02 ноября 2017 0

Возле шахты активисты установили поклонный крест Фото: Андрей Гусельников © URA.RU

Активисты фонда «Обретение» (Мемориал Романовых) обнаружили под Екатеринбургом еще одно место возможного захоронения политических заключенных — об этом «URA.RU» сообщили представители фонда. Это старая обрушенная шахта возле Московского тракта. По мнению Коровина, в 30-е годы прошлого века туда могли сбрасывать трупы репрессированных людей — яма находится в непосредственной близости от мемориала на 12 километре, только на другой стороне дороги. В память о погибших активисты установили возле шахты поклонный крест.

Это место нашел еще полгода назад один из активистов «Обретения» Илья Коровин: он пытался отыскать ту шахту, в которую в 1918 году коммунисты хотели перепрятать тела убитых членов семьи Николая II (по воспоминаниям Юровского, командовавшего расстрелом, на Московский тракт и направлялась процессия с убиенными, но машина застряла в Поросенковом Логу, где в итоге и было решено сжечь и схоронить останки членов царской семьи).

Во время одной из вылазок в район Московского тракта Коровин и набрел на огромный овраг — внешне очень похожий на шахты в районе Ганиной Ямы, Старой Коптяковской дороги, Оброшинского рудника. А когда выяснилось, что эта яма находится совсем недалеко от мемориала памяти жертв политических репрессий (в 200 метрах), появилось предположение, что и в нее также могли сбрасывать трупы расстрелянных людей.

В екатеринбургском обществе «Мемориал» эти предположения полностью разделают. «Это вполне возможно, — считает руководитель „Мемориала“ Анна Пастухова. — Даже на том месте, где сейчас мемориал, почти никаких раскопок не было — кроме того фрагмента, где видели кости, когда строитель зачерпывал землю экскаватором. Никакого подробного исследования этой местности не проводилось».

По словам Пастуховой, они и ее сподвижники обращались в администрацию города к мэру (тогда еще был Чернецкий) для проведения раскопок, нашли геодезистов, которые были готовы сделать свою часть работы на волонтерских началах, но все застопорилось. «Это место стали бетонировать, и добетонировали до того, что потеряли потом даже реальную могилу, где перезахоронили останки эксгумированных людей (31 человека), — рассказывает Пастухова. — Я думаю, что там все на костях, включая дорогу: Ново-Московский тракт проложен по старой территории „Биатлона“, где в 30-е годы и проходили расстрелы».

По мнению и «мемориальцев», и «обретенцев», в районе 12 км Московсrого тракта необходимо проводить исследования — в том числе нужны и раскопки в обнаруженной Коровиным шахте. «Мне рассказывали, что была даже карта рвов — пусть их покажут, наконец: уже прошло 75 лет, все должно быть рассекречено, — заявляет Пастухова. — Если не обнародуют эти документы, значит, есть что скрывать от людей?»

30 октября в России отметили День памяти жертв политических репрессий — в этот день в Москве на проспекте Сахарова открыли памятник жертвам массовых репрессий «Стена скорби». В Екатеринбурге в последнее воскресенье октября множество людей приехало на мемориал на 12 километре Московского тракта, где состоялась памятная церемония. Там же, напомним, будет установлен памятник «Маски скорби» (автор — Эрнст Неизвестный). Сейчас ведутся работы по отливке памятника, его открытие было запланировано на 16 ноября.