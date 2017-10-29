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29 октября 2017
14:48  29 октября 2017 0

«Возвращение имён». В Москве и на Урале вспоминают жертв сталинских репрессий. ВИДЕО

Предоткрытие ккт «Колизей» и показ фильма «Сила мечты». Екатеринбург, тусовка, вечер при свечах, свечи
Москвичи приходят на Лубянскую площадь, чтобы вслух прочесть имена погибших при сталинском режиммеФото: Александр Мамаев © URA.RU

Накануне Дня памяти жертв политических репрессий в Москве десятый год подряд проходит акция «Возвращение имён». Жители столицы с 10 утра до 10 вечера приходят к Соловецкому камню на Лубянской площади в Москве, чтобы зачитать несколько имён граждан СССР, которые были казнены в 1937—1938 годах.

Акция негосударственная — её инициатором является правозащитная организация «Мемориал». Организаторы дают участникам листки с несколькими именами (в них содержится краткая информация о репрессированных) и свечи, после чего в порядке очереди москвичи подходят к микрофону. По желанию люди вспоминают и своих родственников и близких, которые пострадали от жестокости сталинского режима.

Сегодня у Соловецкого камня почтят память жертв репрессий уполномоченная по правам человека при Президенте РФ Татьяна Москалькова, глава СПЧ Михаил Федотов и уполномоченный по правам человека Владимир Лукин. Как стало известно «URA.RU», московские власти специально расчистили площадку у мемориала, чтобы акция смогла пройти, несмотря на ремонт политехмузея, который находится в непосредственной близости и откроется лишь в 2018 году.

В Екатеринбурге сегодня проходит схожая акция на мемориальном комплексе на 12-м километре Московского тракта. Мэрия Екатеринбурга организовала бесплатный провоз желающих до места назначения. Пять автобусов вместимостью 500 человек отправились в 12:00 от здания горадминистрации. Сам митинг начался в 13:00. Как уточняет портал «Новый день», 16 ноября на мемориале будет открыт памятник «Маски скорби» скульптора Эрнста Неизвестного. На открытие приглашены правозащитники, в том числе вдова Александра Солженицына.

В Перми акция «Возвращение имён» проходит в Саду Декабристов (пересечение улиц Луначарского и Островского), уточняет «АиФ».

Семен Гринберг
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