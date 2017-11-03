В Прикамье жильцам аварийных домов предложили пожить у знакомых

18:29 03 ноября 2017 0

По домам, предназначенным для расселения людей из аварийного жилья, идут страшные трещины Фото: группа ВК «ЧП Пермский край»

В Лысьве жильцам аварийных домов, из-за которых судят бывшего главу города, предложили на время переехать к родным и знакомым. В лучшем случае людям могут предоставить только временное жилье.

В 2014 году администрация Лысьвы выкупила квартиры в трех домах, которые были построены с многочисленными нарушениями. Проживание в этих здания опасно для жизни и здоровья граждан. Жильцы одного из домов — по адресу Орджоникидзе, 17 — выложили в соцсетях объявление, в котором городские власти объявили о том, что в скором времени будет расселение. «Предлагаем вам рассмотреть возможность временного проживания на неопределенный срок у родственников, знакомых», — говорится в сообщении. Тем, у кого нет такой возможности, предлагается предоставить место временного проживания.

Люди даже не знаю точную дату расселения Фото: группа ВК «ЧП Пермский край»

В администрации Лысьвы корреспонденту «URA.RU» пояснили, что людей готовы разместить в домах отдыха «Сокол» и «Зорька». «Также решены вопросы обеспечения жильцов питанием, перевозки людей и имущества, обеспечения проезда в город», — заявили в мэрии. Три дома, признанные аварийными, будут реконструированы. «Главное — это безопасность жителей. Хотим попросить понимания у жильцов этих домов. Вопрос о состоянии домов развивался с 2014 года, мер по его решению до сих пор не принималось. Самое простое было бы не принимать эти дома и не заселять в них людей. Мы будем пытаться решить эту проблему с учетом интересов жителей», — процитировали в пресс-службе главу города Александра Гончарова.

Напомним, дома по адресам ул. Орджоникидзе, 17, Мира, 53, 55 построены в 2014 году для переселения граждан из аварийного жилья в 2014 году. Администрация Лысьвы купила там 105 квартир, чтобы расселить 77 семей. После заселения выяснилось, что жить в этих домах нельзя — там огромное количество нарушений, которые могут привести к печальным последствиям вплоть до обрушения. На тот момент главой города был Виталий Шувалов. Следователи считают, что он знал о дефектах в домах, но подписал акт приемки. В отношении мэра было возбуждено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий». По версии следствия, из-за Шувалова бюджет Лысьвы и Пермского края потерял 66 млн рублей. Прокурор просит для бывшего мэра шесть лет лишения свободы.