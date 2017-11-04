02:15 04 ноября 2017 0

Спортсменка участвовала в рекламе проектов недобросовестного застройщика ФОТО: Flickr

В Индии российскую теннисистку Марию Шарапову обвинили в пособничестве компании Homestead, подозреваемую в мошенничестве с недвижимостью.

В 2012 году жительница города Гургаон Бавана Агарвал вместе с 1500 другими клиентами вложила деньги в элитный жилой комплекс, строительство которого должно было завершиться к 2016 году, однако оно так и не началось. Женщина сообщила, что заинтересовалась данным предложением из-за известной спортсменки. Изображения Шараповой использовались в качестве рекламы, более того, теннисистка приезжала в Индию и встречалась с потенциальными покупателями, обещая, что на территории комплекса появятся магазины спортивной одежды и теннисная школа, передает «Лента.ру».

«Шарапова не только активно пропагандировала мошенническую деятельность обвиняемой компании, но и поддерживала проект в глазах широкой общественности. Следовательно, она является частью этого преступного сговора», — рассказала Агарвал.

Суд принял иск и постановил, что полиция должна начать расследование дела.

Шарапова является заслуженным мастером спорта России, пятикратной победительницей турниров Большого шлема в одиночном разряде, серебряным призером Олимпийских игр 2012 года, а также обладателем многих других наград. В 2002 году спортсменка стала самой молодой финалисткой юниорского Открытого чемпионата Австралии в истории тенниса. Кроме этого, Шарапова является рекламным лицом многих брендов. В разные периоды времени теннисистка рекламировала продукцию брендов Nike и Porsche.