03:30 05 ноября 2017 0

Актер еле держался на ногах во время мероприятия ФОТО: Wikimedia Commons

Звезда Голливуда Джонни Депп появился в нетрезвом виде на мировой премьере фильма «Убийство в Восточном экспрессе», где он сыграл одну из главных ролей. Показ картины состоялся в лондонском «Альберт Холле» 2 ноября.

Накануне мероприятия актер отдыхал в ночном клубе The Box. Вечеринка затянулась до самого утра, из-за чего Депп, по всей видимости, не успел протрезветь. На премьеру он пришел в помятом смокинге и с развязанной бабочкой, а на ковровой дорожке еле стоял на ногах и опирался на телохранителя.

Помимо этого, когда 54-летний актер общался с коллегами, от него пахло алкоголем. Деппа трижды просили не курить в помещении, а во время выступления со сцены его речь казалась местами бессвязной, передает телеканал 360.