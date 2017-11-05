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05 ноября 2017
04 ноября 2017
03:30  05 ноября 2017 0

Джонни Депп появился в нетрезвом виде на премьере фильма в Лондоне. ФОТО

Актер еле держался на ногах во время мероприятияФОТО: Wikimedia Commons

Звезда Голливуда Джонни Депп появился в нетрезвом виде на мировой премьере фильма «Убийство в Восточном экспрессе», где он сыграл одну из главных ролей. Показ картины состоялся в лондонском «Альберт Холле» 2 ноября.

Накануне мероприятия актер отдыхал в ночном клубе The Box. Вечеринка затянулась до самого утра, из-за чего Депп, по всей видимости, не успел протрезветь. На премьеру он пришел в помятом смокинге и с развязанной бабочкой, а на ковровой дорожке еле стоял на ногах и опирался на телохранителя.

Помимо этого, когда 54-летний актер общался с коллегами, от него пахло алкоголем. Деппа трижды просили не курить в помещении, а во время выступления со сцены его речь казалась местами бессвязной, передает телеканал 360.

Александр Черноскутов
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© Служба новостей «URA.Ru»
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