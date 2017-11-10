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10 ноября 2017
09 ноября 2017
07:27  10 ноября 2017 0

Проект ИГ провалился в Сирии

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Боевики сдали город без бояФото: depositphotos.com © URA.RU
новость из сюжета:
Война в Сирии
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Освобождение сирийского города Абу-Камаль от боевиков означает полный провал проекта запрещенной в России организации «Исламское государство» на территории Сирии. Об этом заявили в пресс-службе Вооруженных сил Сирии.

После освобождения города стало известно, что в ближайшее время населенный пункт начнут разминировать специалисты, после чего сюда смогут вернуться мирные жители, пишет RT.

Отметим, что боевики отказались от генерального сражения за Абу-Кемаль и отвели свои войска. Сейчас под контролем ИГ находится не больше 60 км в провинции Дейр-эз-Зор, соощает газета «Известия».

Абу-Кемаль был последним оплотом боевиков ИГ в Сирии. В наступлении правительственной армии страны военным оказывали помощь ВКС РФ и ВВС Ирака.

Лев Истомин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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