Проект ИГ провалился в Сирии

Освобождение сирийского города Абу-Камаль от боевиков означает полный провал проекта запрещенной в России организации «Исламское государство» на территории Сирии. Об этом заявили в пресс-службе Вооруженных сил Сирии.
После освобождения города стало известно, что в ближайшее время населенный пункт начнут разминировать специалисты, после чего сюда смогут вернуться мирные жители, пишет RT.
Отметим, что боевики отказались от генерального сражения за Абу-Кемаль и отвели свои войска. Сейчас под контролем ИГ находится не больше 60 км в провинции Дейр-эз-Зор, соощает газета «Известия».
Абу-Кемаль был последним оплотом боевиков ИГ в Сирии. В наступлении правительственной армии страны военным оказывали помощь ВКС РФ и ВВС Ирака.