В Екатеринбурге осудили таксиста, убившего пассажира отверткой

В Екатеринбурге вынесен приговор таксисту, который убил отверткой своего пассажира из-за отказа последнего оплатить проезд. Суд вынес ему приговор с отбыванием в колонии строгого режима.
Подсудимым оказался гражданин Республики Узбекистан Ойбек Носиров 1979 года рождения. Следствие установило, что вечером 1 мая 2017 года водитель такси «Везет» Носиров, который не был официально трудоустроен, притормозил у остановки «Павла Шаманова». Между водителем и пьяным пассажиром, 29-летним уроженцем Киргизской республики, произошел конфликт из-за несогласия по оплате за проезд. Когда пассажир вышел из такси, водитель выбежал вслед за ним и ударил оппонента отверткой сначала в грудь, а затем в голову. От полученных травм пассажир такси скончался на месте.
На основании доказательств, представленных стороной обвинения, Ленинский районный суд Екатеринбурга признал Носирова виновным и приговорил к 8,5 годам лишения свободы с отбыванием с исправительной колонии строгого режима. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области. Суд Екатеринбурга
Ранее «URA.RU» сообщало о том, что полицейские задержали таксиста, который убил пассажира отверткой. Пассажиров было несколько, и они постоянно изменяли конечную точку маршрута, отчего возник спор по стоимости проезда.