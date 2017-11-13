{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Зюганова может заменить его внук. Губернаторов лишат мигалок. В ОНФ - самая масштабная в истории чистка.
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,28
Динамика за 2 недели
Евро 68,98
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
13 ноября 2017
12 ноября 2017
11 ноября 2017
10 ноября 2017
Главные новости Свердловской области
13:19  13 ноября 2017 0

В Екатеринбурге осудили таксиста, убившего пассажира отверткой

Клипарт., такси
Водитель не был официально трудоустроен в службе таксиФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге вынесен приговор таксисту, который убил отверткой своего пассажира из-за отказа последнего оплатить проезд. Суд вынес ему приговор с отбыванием в колонии строгого режима.

Подсудимым оказался гражданин Республики Узбекистан Ойбек Носиров 1979 года рождения. Следствие установило, что вечером 1 мая 2017 года водитель такси «Везет» Носиров, который не был официально трудоустроен, притормозил у остановки «Павла Шаманова». Между водителем и пьяным пассажиром, 29-летним уроженцем Киргизской республики, произошел конфликт из-за несогласия по оплате за проезд. Когда пассажир вышел из такси, водитель выбежал вслед за ним и ударил оппонента отверткой сначала в грудь, а затем в голову. От полученных травм пассажир такси скончался на месте.

На основании доказательств, представленных стороной обвинения, Ленинский районный суд Екатеринбурга признал Носирова виновным и приговорил к 8,5 годам лишения свободы с отбыванием с исправительной колонии строгого режима. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области. Суд Екатеринбурга

Ранее «URA.RU» сообщало о том, что полицейские задержали таксиста, который убил пассажира отверткой. Пассажиров было несколько, и они постоянно изменяли конечную точку маршрута, отчего возник спор по стоимости проезда.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров