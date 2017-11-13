Всю текущую неделю губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев проведет в Париже. Там состоится заседание генассамблеи Международного бюро выставок и очередной этап презентации заявок от стран, претендующих на проведение Экспо-2025.
В понедельник утром глава региона разослал несколько поздравительных телеграмм уральским спортсменам. Первая ушла свердловским паралимпийцам, которые победили на чемпионате Европы по волейболу сидя. Вторая — в клуб самбо УГМК, чьи воспитанники одержали победу на чемпионате мира. Вечером 13 ноября Евгений Куйвашев вместе с делегацией Свердловской области отправится в Париж.
По прилету у губернатора запланирована встреча с новым послом РФ во Франции Алексеем Мешковым. Ожидается, что на встрече также будет присутствовать торговый представитель РФ во Франции Александр Туров.
Во вторник, 14 ноября, Свердловская делегация примет участие в официальном приеме Азербайджана. По условиям Международного бюро выставок, такие приемы должна организовать каждая страна, претендующая на Экспо-2025. В частности, Россия, Япония и Франция.
В среду, 15 ноября, в штаб-квартире Организации экономического сотрудничества и развития пройдут презентации заявок. Глава региона в составе свердловской делегации продолжит добиваться победы заявки Екатеринбурга на право проведения международной универсальной выставки Экспо-2025. Поддержать их прилетит министр промышленности и торговли Российской Федерации, заместитель председателя Оргкомитета Экспо-2025 Денис Мантуров. Кроме того, как ранее сообщало «URA.RU», на презентации выступит российский телеведущий Владимир Познер.
В четверг, 16 ноября, Евгений Куйвашев выступит на открытии представительства Заявочного комитета Экспо-2025 в торговом представительстве России во Франции. Известно, что заявочный комитет презентует свой официальный сайт.
В пятницу глава региона должен вернуться в область. Однако его график на этот день до сих пор не согласован. Вероятно, он включится в бюджетный процесс. Во вторник, 14 ноября, депутаты свердловского Заксобрания должны будут принять проект закона о бюджете на будущий год в первом чтении.