17:36 14 ноября 2017 0

Депутаты так и не уяснили «правил игры» в преддверии выборов в гордуму Екатеринбурга Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

К выборам нового состава думы Екатеринбурга осенью 2018 года готовятся не только лидеры основных административных центров региона, но и сами депутаты. Заседание гордумы 14 ноября прошло в напряженной обстановке. Во время обсуждения повестки Константин Киселев потребовал провести в гордуме два информационных часа. Первый должен быть посвящен строительству храма святой Екатерины на новом месте. Второй — отмене партийных списков на выборах в гордуму.

Киселев заявил, что у него есть серьезные опасения, связанные с переносом храма на новое место — Октябрьскую площадь. «Возможно, на новом месте появится что-то, что снова вызовет недовольство горожан», — предположил он. Киселев предложил пригласить заинтересованные в строительстве стороны на информационный час в гордуму, чтобы получить информацию, как будет выглядеть новый вариант храма. Председатель думы Евгений Ройзман поддержал предложение Киселева, который в этом году участвовал в выборах губернатора Свердловской области. Одним из пунктов его программы был как раз перенос строительства храма с акватории городского пруда на новое место.

Также во время обсуждения повестки «справоросс» Антон Швалев поднял тему возможного сокращения или отмены партийных списков к следующим выборам в гордуму. Он предложил заслушать на информчасе представителей городского и областного избиркомов. На это председатель думы пояснил, что это решение будет приниматься на областном уровне, а депутатов гордумы поставят перед фактом. В ответ Константин Киселев заявил, что тему необходимо обсуждать. «Это в наших полномочиях. У нас демократическая страна. Мы должны знать, как изменится нарезка округов. А избиратели должны знать, сохранится или нет их депутат», — заявил народный избранник.

Присутствующий в зале председатель горизбиркома Илья Захаров пояснил, что ему самому неизвестно, когда будет решен этот вопрос. «Изначально должен появиться законопроект, который необходимо принять депутатам Заксобрания. После этого должны быть внесены изменения в Избирательный кодекс поправки, правки в устав, после чего избирком приступит к новой нарезке избирательных округов», — объяснил Захаров.

В итоге председатель думы отклонил предложение проводить информчас на эту тему до того, пока в свердловском Заксобрании не появится законопроект. «А слухи обсуждать мы не будем», — заявил Ройзман.