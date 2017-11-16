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16 ноября 2017
15 ноября 2017
08:12  16 ноября 2017 0

В Сербии выразили готовность признать Крым частью России

Севастополь и Симферополь. 2014 - 2016, набережная, крым, севастополь, бухта, памятник погибшим кораблям
Сербия высказалась о воссоединении Крыма и РФФото: Константин Михальчевский © URA.RU
новость из сюжета:
Крым вернулся в состав России
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Сербские политики собираются высказаться за признание Крыма российской территорией. Об этом рассказал депутат сербского парламента Александр Шешель.

Представители радикальной партии Сербии подготовили к будущему заседанию народной скупщины (высший законодательный и конституционный орган) заявление, в котором намерены подчеркнуть разницу между воссоединением Крыма с Россией и насильственным отделением европейского Косово, передает сообщение Шешеля телеканал 360.

«Белград не может ожидать поддержки Москвы по спорным территориальным вопросам, если сам не признает территориальную целостность России», — отметил политик, подчеркнув, что партия будет добиваться от правительства скорейшего признания воссоединения Крыма с РФ.

Ранее депутат Национального собрания Франции Тьерри Мариани сделал заявление в Ялте. Как передает «Национальная служба новостей», он считает, что Крым всегда был российским, а в составе Украины оказался «случайно» и на «короткое время», а референдум 2014 года только восстановил историческую справедливость.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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