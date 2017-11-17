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17 ноября 2017
16 ноября 2017
Главные новости Свердловской области
15:40  17 ноября 2017 0

В Екатеринбурге откроют памятник политзаключенным «Маски скорби». «Мы ждали этого 27 лет!»

Музей Эрнста Неизвестного. Екатеринбург, скульптура, музей эрнста неизвестного, маска скорби
Скульптурная композиция разместилась на 12 км Московского тракта на площадке МемориалаФото: Анна Майорова © URA.RU

Торжественное открытие памятника Эрнста Неизвестного «Макси скорби» состоится в Екатеринбурге 20 ноября. Об этом «URA.RU» сообщили в мэрии Екатеринбурга. Скульптурная композиция установлена на 12 км Московского тракта на площадке Мемориального комплекса памяти жертв политических репрессий. «Наконец-то! — прокомментировала „URA.RU“ предстоящее событие руководитель общества „Мемориал“ в Екатеринбурге Анна Пастухова. — Мы ждали этого 27 лет!»

«Основой композиции являются две маски, одна из которых смотрит на восток, другая — на запад, олицетворяя Европу и Азию, — рассказали агентству в мэрии. — Высота монумента — три метра, общий вес — шесть тонн. Отлита копия для Урала из кремниевой бронзы». Сообщается, что над созданием композиции работали 15 человек. «Специалистам пришлось серьезно потрудиться, чтобы сохранить геометрию и аутентичность авторского проекта и выполнить большие отливки монумента», — говорится в сообщении горадминистрации. Церемония открытия начнется в 12 часов, для желающих будут курсировать бесплатные автобусы от ДИВСа (Дворца игровых видов спорта, возле метро «Динамо»).

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Стала известна дата открытия Масок скорби

Сообщается, что в дальнейшем мемориальный комплекс на Московском тракте ожидает реконструкция, которая пройдет в три этапа. Первый — это как раз установка «Масок скорби», второй — возведение новых пилонов и нанесение на них очередных имен, третий — реконструкция музейного комплекса.

Ранее «URA.RU» сообщало, что на открытие «Масок скорби» планировали приехать глава Совета по правам человека при президента России Михаил Федотов и экс-уполномоченный по правам человека в Российской Федерации (в период 2004—2014 годов) Владимир Лукин.

Как сообщили агентству в аппарате уполномоченного по правам человека в Свердловской области, оба они подтвердили свой приезд.

Памятник «Маски скорби» символизирует скорбь, покаяние и уважение к памяти жертв политических репрессий. Эрнст Неизвестный планировал установить их в трех «столицах ГУЛАГа» — Свердловске (ныне Екатеринбурге), Воркуте и Магадане. В Магадане памятник открыли в 1996 году. На Урале об установке мемориала речь шла еще в 1990 году (общество «Мемориал» договорилось об этом с властями города), но до реализации проекта дело не дошло. Два года назад задумку возродили (об этом заявил сити-менеджер Александр Якоб).

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В Екатеринбурге найдено место с возможными останками репрессированных

Мемориальный комплекс на 12 км Московского тракта (где в 1937 году расстреливали репрессированных) изначально рассматривался в качестве основной площадки для установки «Масок скорби», хотя обсуждались и другие варианты (например, возле Ельцин Центра).

Однако летом 2017-го после визита в Екатеринбург вдовы Бориса Ельцина все-таки было решено разместить монумент именно на Московском тракте (такое пожелание высказала Наина Иосифовна, посетив мемориальный комплекс).

Недавно в Екатеринбургу ко Дню памяти жертв политических репрессий (отмечается 30 октября) установили крест возле старой обрушенной шахты на Московском тракте, где, по мнению экспертов, также могут находиться останки репрессированных в 30-е годы.

Андрей Гусельников
© Служба новостей «URA.Ru»
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