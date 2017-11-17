15:40 17 ноября 2017 0

Скульптурная композиция разместилась на 12 км Московского тракта на площадке Мемориала Фото: Анна Майорова © URA.RU

Торжественное открытие памятника Эрнста Неизвестного «Макси скорби» состоится в Екатеринбурге 20 ноября. Об этом «URA.RU» сообщили в мэрии Екатеринбурга. Скульптурная композиция установлена на 12 км Московского тракта на площадке Мемориального комплекса памяти жертв политических репрессий. «Наконец-то! — прокомментировала „URA.RU“ предстоящее событие руководитель общества „Мемориал“ в Екатеринбурге Анна Пастухова. — Мы ждали этого 27 лет!»

«Основой композиции являются две маски, одна из которых смотрит на восток, другая — на запад, олицетворяя Европу и Азию, — рассказали агентству в мэрии. — Высота монумента — три метра, общий вес — шесть тонн. Отлита копия для Урала из кремниевой бронзы». Сообщается, что над созданием композиции работали 15 человек. «Специалистам пришлось серьезно потрудиться, чтобы сохранить геометрию и аутентичность авторского проекта и выполнить большие отливки монумента», — говорится в сообщении горадминистрации. Церемония открытия начнется в 12 часов, для желающих будут курсировать бесплатные автобусы от ДИВСа (Дворца игровых видов спорта, возле метро «Динамо»).

Сообщается, что в дальнейшем мемориальный комплекс на Московском тракте ожидает реконструкция, которая пройдет в три этапа. Первый — это как раз установка «Масок скорби», второй — возведение новых пилонов и нанесение на них очередных имен, третий — реконструкция музейного комплекса.

Ранее «URA.RU» сообщало, что на открытие «Масок скорби» планировали приехать глава Совета по правам человека при президента России Михаил Федотов и экс-уполномоченный по правам человека в Российской Федерации (в период 2004—2014 годов) Владимир Лукин.

Как сообщили агентству в аппарате уполномоченного по правам человека в Свердловской области, оба они подтвердили свой приезд.

Памятник «Маски скорби» символизирует скорбь, покаяние и уважение к памяти жертв политических репрессий. Эрнст Неизвестный планировал установить их в трех «столицах ГУЛАГа» — Свердловске (ныне Екатеринбурге), Воркуте и Магадане. В Магадане памятник открыли в 1996 году. На Урале об установке мемориала речь шла еще в 1990 году (общество «Мемориал» договорилось об этом с властями города), но до реализации проекта дело не дошло. Два года назад задумку возродили (об этом заявил сити-менеджер Александр Якоб).

Мемориальный комплекс на 12 км Московского тракта (где в 1937 году расстреливали репрессированных) изначально рассматривался в качестве основной площадки для установки «Масок скорби», хотя обсуждались и другие варианты (например, возле Ельцин Центра).

Однако летом 2017-го после визита в Екатеринбург вдовы Бориса Ельцина все-таки было решено разместить монумент именно на Московском тракте (такое пожелание высказала Наина Иосифовна, посетив мемориальный комплекс).

Недавно в Екатеринбургу ко Дню памяти жертв политических репрессий (отмечается 30 октября) установили крест возле старой обрушенной шахты на Московском тракте, где, по мнению экспертов, также могут находиться останки репрессированных в 30-е годы.