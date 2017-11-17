20:44 17 ноября 2017 0

Губернатор рассказал, что Екатеринбург получит в подарок систему «Безопасный город» Департамент информационной политики губернатора

Глава Росгвардии Виктор Золотов осмотрел главную спортивную площадку предстоящего ЧМ на Среднем Урале — «Екатеринбург Арену». «До начала основной программы турнира остается немногим более полугода, и сейчас мы приступили к реализации заключительного этапа подготовительных мероприятий. В столице Урала в июне пройдет четыре игры. И Росгвардия совместно с другими силовыми структурами обеспечит безопасность их проведения», — отметил Золотов.

Директор Федеральной службы войск национальной гвардии провел и межведомственное совещание по вопросам развития войск национальной гвардии и их взаимодействия с региональными властями по обеспечению безопасности. В нем принял участие губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Он отметил, что сейчас вместе с нашими коллегами из правоохранительных органов, с Росгвардией активно внедряется аппаратно-программный комплекс «Безопасный город», который станет основой системы обеспечения безопасности наших жителей и гостей.

«Новая система безопасности включает в себя технические средства контроля за правопорядком, позволит создать единую сеть видеонаблюдения, объединить информацию о ситуации на транспортной сети региона, данные транспортных предприятий, систем навигационного контроля, которым до конца года будет оснащен весь общественный транспорт», — говорится в сообщении департамента информационной политики губернатора.

Ранее «URA.RU» рассказывало, что ведомства, контролирующие реконструкцию Центрального стадиона, обеспокоены безопасностью строящегося объекта и он признан уязвимым для террористических угроз во время ЧМ-2018. Говорилось, например, о том, что на стройплощадке особый режим охраны не соблюдается, а его отсутствие может привести к скрытой закладке в конструкции строящегося (реконструируемого) стадиона взрывчатых веществ, взрывных устройств, взрывоопасных предметов, химических, биологических или радиационно опасных материалов, а также к иным способам террористических посягательств на объект.