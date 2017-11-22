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22 ноября 2017
21 ноября 2017
16:15  22 ноября 2017 0

«ВИЗ-Сталь» сэкономила миллионы благодаря новым технологиям и энергоэффективности

Предприятие развивается в ногу со временемФото: пресс-служба «ВИЗ-Стали»

Ведущий мировой производитель трансформаторного проката, компания «ВИЗ-Сталь» (входит в группу НЛМК), в ходе реализации программы повышения энергоэфффективности за девять месяцев 2017 года снизила удельную энергоемкость выпуска трансформаторного проката на 5,4%, достигнув показателя в 7,83 Гкал/т. С 2012 года этот показатель уменьшился на 18%.

Замена старого оборудования, использование новых технологий, а также реализация проектов по экономии ресурсов и оптимизация производства позволили достигнуть внушительных результатов — предприятие сэкономило на сокращении энергозатрат 7,7 млн рублей, сообщает пресс-служба компании.

Среди крупных проектов программы энергоэффективности — завершение модернизации воздухоразделительного оборудования, в ходе которой полностью обновили мощности для обеспечения потребностей производства в азоте. В цехе холодной прокатки отремонтировали системы подогрева растворов и сушки полосы на термических агрегатах, установили устройство плавного пуска электродвигателей стана 1300. На участке водоснабжения и очистки промстоков обновили устаревшее насосное оборудование. В газораспределительном пункте заменили регуляторы природного газа и т. д.

Эти и другие ресурсосберегающие проекты позволили в текущем году сократить потребление электроэнергии на 781 тысяч кВт/ч (0,3%), тепловой энергии — на 866 Гкал (0,3%), природного газа — на 1183 тысяч кубометров (17,2%).

Лев Истомин
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