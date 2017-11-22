Ведущий мировой производитель трансформаторного проката, компания «ВИЗ-Сталь» (входит в группу НЛМК), в ходе реализации программы повышения энергоэфффективности за девять месяцев 2017 года снизила удельную энергоемкость выпуска трансформаторного проката на 5,4%, достигнув показателя в 7,83 Гкал/т. С 2012 года этот показатель уменьшился на 18%.
Замена старого оборудования, использование новых технологий, а также реализация проектов по экономии ресурсов и оптимизация производства позволили достигнуть внушительных результатов — предприятие сэкономило на сокращении энергозатрат 7,7 млн рублей, сообщает пресс-служба компании.
Среди крупных проектов программы энергоэффективности — завершение модернизации воздухоразделительного оборудования, в ходе которой полностью обновили мощности для обеспечения потребностей производства в азоте. В цехе холодной прокатки отремонтировали системы подогрева растворов и сушки полосы на термических агрегатах, установили устройство плавного пуска электродвигателей стана 1300. На участке водоснабжения и очистки промстоков обновили устаревшее насосное оборудование. В газораспределительном пункте заменили регуляторы природного газа и т. д.
Эти и другие ресурсосберегающие проекты позволили в текущем году сократить потребление электроэнергии на 781 тысяч кВт/ч (0,3%), тепловой энергии — на 866 Гкал (0,3%), природного газа — на 1183 тысяч кубометров (17,2%).