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22 ноября 2017
21 ноября 2017
Главные новости Челябинской области
18:38  22 ноября 2017 0

Женщина, из-за которой в Уфе посадили самолет из Челябинска, наполовину парализована

Открытая лицензия на 04.08.2015. Самолеты. , самолет
Пассажирка из-за которой посадили самолет в Уфе остается в больницеФото: Pixabay

Женщина, из-за которой 21 ноября пришлось экстренно посадить в Уфе самолет, летевший из Челябинска в Москву, остается в больнице. У нее парализована половина тела. К ней уже приехала мать из Челябинска и летит муж из Нью-Йорка.

С ее пятимесячным сыном все в порядке, он находится в педиатрическом отделении за ним присматривают волонтеры. По данным сайта Уфа1, сейчас Ольга Л. находится в нейрососудистом отделении.

«Оля в сознании, — сообщает сайту источник, — у нее парализована левая часть тела. Она под присмотром врачей». Врачи скажут диагноз только родным. Молодая женщина родом из Челябинска, но у нее американское гражданство. Со своим сыном она летела к мужу в Нью-Йорк через Москву.

Инцидент произошел на борту лайнера, рейса 1421. Женщине стало плохо во время полета. Медики из числа пассажиров пытались привести женщину в чувство, а ее маленького сына успокаивал депутат Госдумы от Челябинской области Валерий Гартунг, летевший в столицу тем же рейсом. Экипаж принял решение посадить самолет в Уфе.

Альбина Золотухина
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© Служба новостей «URA.Ru»
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