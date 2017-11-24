Володин предложил лишать телефонных террористов свободы на десять лет

01:57 24 ноября 2017 0

В Госдуме предложили ужесточить наказание для телефонных террористов Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Госдуму внесен законопроект, который предлагает ужесточить наказание для так называемых телефонных террористов. Если документ будет принят, хулиганам будет грозить лишение свободы на срок до десяти лет.

Авторами законопроекта стали спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, глава комитета по госстроительству Павел Крашенинников, а также председатель комитета по безопасности Василий Пискарев.

Как указано в документе, ложное сообщение о предстоящем взрыве, поджоге или других катастрофах будет наказываться тюремным заключением на срок от трех до пяти лет, пишет Nation News. Причем такое наказание будет грозить хулиганам только в том случае, если целью телефонного терроризма являлись объекты социальной инфраструктуры [школы, больницы, вузы, детсады, торговые центры и тд].

Если же целью лже-минеров являются органы власти, то срок лишения свободы будет увеличен — от шести до восьми лет. Если ложное сообщение приведет к гибели людей, виновнику будет грозить тюремное заключение на восемь-десять лет.