08:36 24 ноября 2017 0

Двое участников бойни могли покинуть страну Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Две группы людей устроили перестрелку в селе Азадоглы в Дагестане. Как сообщают СМИ, конфликт произошел на почве бизнеса. По предварительным данным, погибли два человека, в том числе местный депутат.

В село из Дербента 23 ноября около 15:00 прибыла группа примерно из 15 человек, чтобы «разобраться» с конкурентами по бизнесу (добыча песка и гравия), пишет «Коммерсант», ссылаясь на источники. Около 16:00 началась перестрелка. В результате погиб 41-летний житель села Азадоглы Эльдар Яралиев. Сообщается, что он являлся депутатом райсобрания и родственником главы Магарамкентского района. Второй убитый — Салман Агаржаев 1992 года.

Всего в перестрелке участвовало восемь человек, передает «Национальная служба новостей». Кроме двух погибших, еще троих доставили в больницы, одного поймала полиция, двое скрылись. Не исключено, что злоумышленники успели покинуть пределы России, отмечает сайт kp.ru. Село Азадоглы находится менее чем в часе езды от границы с Азербайджаном. В республике объявлен план «Перехват». По данным издания, в бойне помимо Яралиева участвовал еще один депутат из Дербента.