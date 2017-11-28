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28 ноября 2017
27 ноября 2017
Главные новости Свердловской области
12:34  28 ноября 2017 0

Свердловские чиновники предпочли Крыму и Сочи — Мальдивы и Эмираты. И поделились фотовпечатлениями с «URA.RU»

Презентация Екатеринбургом заявки на проведение Expo-2025 в Париже. Париж, куйвашев евгений
Пока Евгений Куйвашев отстаивает Екатеринбург в битве за «ЭКСПО 2025», его чиновники нежатся на пляжахФото: Владимир Андреев © URA.RU
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Екатеринбург претендует на "ЭКСПО 2025"
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Свердловские чиновники всех рангов набрались впечатлений на год вперед. До сих пор все увиденное ими в отпусках и на курортах оставалось закрытым, но в этом году по просьбе «URA.RU» государственные деятели согласились поделиться с нашими читателями своим взглядом на мир. В отпуска они отправились не сразу после выборов 10 сентября, а лишь после серии заседаний правительства, на которых были озвучены программа «пятилетка развития», а также проект бюджета на 2018 год. Некоторые члены свердловского кабмина и сейчас в отпуске, поскольку глава региона Евгений Куйвашев всю предстоящую неделю проведет в ОАЭ и Москве — в работе с заявкой Екатеринбурга на «ЭКСПО 2025».

Несмотря на настойчивую рекомендацию всем государственным служащим отдыхать в Крыму и Сочи, на фотографиях из телефонных аппаратов и профессиональных фотокамер чиновников есть достопримечательности не только с российских курортов. Глава одного из свердловских муниципалитетов, известный ежегодным декларируемым заработком чуть менее 1,5 млн рублей и крепкой дружбой с управляющими компаниями, предпочел юго-восточную Азию, один из свердловских вице-губернаторов из близкого круга главы региона, ежегодно декларирующий порядка трех млн рублей дохода, выбрал пляжи Мальдив, а представитель администрации губернатора с достатком примерно в два млн рублей в год нашел отдохновение в Ницце.

Впрочем, в отдельных случаях государственных мужей легко понять: в этом году путевка на двоих в пятизвездочный эмиратский отель на семь дней стоила порядка 100-120 тысяч рублей, а ценник в комфортабельном ялтинском отеле на тот же срок доходил до 250 тысяч рублей.

1/19
Не нужен им берег турецкий, а вот Лазурный берег, Ницца, Канны вполне подошли

Антон Ольшанников
© Служба новостей «URA.Ru»
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