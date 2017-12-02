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02 декабря 2017
01 декабря 2017
Главные новости Москвы
07:46  02 декабря 2017 0

Депутат потребовал запретить молодежи собираться на вписки. «Это не менее опасно, чем „Синий кит“». СКАН

Массовый митинг обманутых дольщиков на Площади Труда. Екатеринбург, дом севастьянова, площадь труда, молодежь
Вписки становятся причиной аморального поведения, считает КожановаФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Депутат смоленского горсовета Ирина Кожанова требует запретить вписки. По ее словам, как мать она не может оставаться равнодушной к этому увлечению молодежи.

С предложением разработать меры по борьбе с новыми веяниями в молодежной культуре депутат обратилась к уполномоченному по правам детей в регионе, сообщает «О чем говорит Смоленск». «В социальных сетях „без цензуры“ появляются фото и видео подобных мероприятий порнографического содержания с участием молодых людей, в том числе и несовершеннолетних. Посмотрев такие видео и фото можно сделать вывод о том, что несовершеннолетние, принимающие участие в „вписке“, находятся в состоянии алкогольного и, возможно, наркотического опьянения», — подчеркнула Кожанова.

По мнению депутата, подобное времяпрепровождение ведет к появлению у молодежи «аморального поведения, вредных привычек, росту преступности, самоубийствам и подмене жизненных ценностей». «Мне как матери небезразлична данная проблема! Все это не менее опасно, чем „Синий кит“ и требует неотложных мер со стороны власти и общества!», — заявила она на свой странице во «ВКонтакте».

Как писало «URA.RU» ранее, 24 ноября в Сети появилось видео с одной из вписок в Архангельске, где несовершеннолетние занимались сексом. Прокуратура в настоящее время проводит проверку по статье «распространение порноматериалов». Скандал активно обсуждается пользователями соцсетей и политиками. Также участники вписки в Магнитогорске убили и расчленили 16-летнюю девушку.

Фото: страница «ВКонтакте» Ирины Кожановой

Игорь Чукреев
© Служба новостей «URA.Ru»
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