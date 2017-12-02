07:46 02 декабря 2017 0

Вписки становятся причиной аморального поведения, считает Кожанова Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Депутат смоленского горсовета Ирина Кожанова требует запретить вписки. По ее словам, как мать она не может оставаться равнодушной к этому увлечению молодежи.

С предложением разработать меры по борьбе с новыми веяниями в молодежной культуре депутат обратилась к уполномоченному по правам детей в регионе, сообщает «О чем говорит Смоленск». «В социальных сетях „без цензуры“ появляются фото и видео подобных мероприятий порнографического содержания с участием молодых людей, в том числе и несовершеннолетних. Посмотрев такие видео и фото можно сделать вывод о том, что несовершеннолетние, принимающие участие в „вписке“, находятся в состоянии алкогольного и, возможно, наркотического опьянения», — подчеркнула Кожанова.

По мнению депутата, подобное времяпрепровождение ведет к появлению у молодежи «аморального поведения, вредных привычек, росту преступности, самоубийствам и подмене жизненных ценностей». «Мне как матери небезразлична данная проблема! Все это не менее опасно, чем „Синий кит“ и требует неотложных мер со стороны власти и общества!», — заявила она на свой странице во «ВКонтакте».

Как писало «URA.RU» ранее, 24 ноября в Сети появилось видео с одной из вписок в Архангельске, где несовершеннолетние занимались сексом. Прокуратура в настоящее время проводит проверку по статье «распространение порноматериалов». Скандал активно обсуждается пользователями соцсетей и политиками. Также участники вписки в Магнитогорске убили и расчленили 16-летнюю девушку.