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04 декабря 2017
Главные новости Москвы
17:33  04 декабря 2017 0

Полиция раскрыла нелегального оператора сотовой связи, причастного к «лжеминированию» в городах России

Клипарт 18 сентября. Нижневартовск., телефон, общение, разговор, звонок
Сотовый оператор действовал незаконноФото: Александр Елизаров © URA.RU

Сотрудники полиции пресекли деятельность нелегального оператора международной и междугородной телефонной связи, обслуживающего телефонных террористов. Об этом сообщил официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, злоумышленники действовали на территории Подмосковья, Ярославской и Калужской областей, Краснодарского и Алтайского краев. Деятельность осуществлялась без наличия лицензии на право оказания услуг сотовой связи и регистрации в качестве субъекта предпринимательской деятельности. Противоправные действия совершались путем подмены идентификатора вызывающего абонента на одного из абонентских номеров злоумышленников, передает «Ридус».

Полицейские провели обыски и изъяли 41 сотовый шлюз, более двух тысяч сим-карт различных операторов, компьютерную технику, электронные носители информации, а также средства связи. Подозреваемые задержаны и дают признательные показания. Следователи возбудили уголовное дело по статье «незаконное предпринимательство».

Ранее глава МВД России Владимир Колокольцев рассказал о том, что подавляющее большинство звонков об угрозе взрыва производится из-за рубежа через интернет-телефонию и компьютерные программы. Он также отметил, что в последнее время изменилась цель звонков о лжеминированиях. Сейчас она состоит в дезорганизации работы учреждений, распространении в обществе страха и чувства незащищенности.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.Ru»
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