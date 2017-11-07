Колокольцев раскрыл подробности дела о лжеминированиях по всей России

Подавляющее большинство звонков об угрозе взрыва, которые с высокой периодичностью совершаются в городах России на протяжении не одного месяца, производится из-за рубежа через интернет-телефонию, компьютерные программы. Об этом в интервью «Известиям» рассказал глава МВД России Владимир Колокольцев.
Сейчас полиция совместно с ФСБ проводят розыск подозреваемых и пока не раскрывают подробности расследования. Тем не менее, Колокольцев отметил, что за последние годы цель лжеминирований кардинально изменилась.
«Раньше такие поступки характеризовались как телефонное хулиганство — кто-то, например, опаздывал на рейс или не хотел идти на контрольную в школу, поступали звонки о минировании. Сегодня цель в корне изменилась, и она состоит в том, чтобы дезорганизовать работу учреждений, посеять в обществе страх и чувство незащищенности», — отметил генерал.
Почти во всех крупных городах России с сентября эвакуируют торговые центры, школы, вузы и административные здания после анонимных сообщениях об угрозе взрыва.