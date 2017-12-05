14:41 05 декабря 2017 0

По мнению чиновников, на этой трубе есть теплоизоляция Фото: Оксана Головина

Уже вторую зиму подряд жительнице города Красноуральска в Свердловской области предстоит мерзнуть в своей квартире в доме на улице Фрунзе, 7. По мнению женщины, причина в том, что с протянутых к дому труб теплоснабжения полностью ободрана изоляция и тепло до квартиры просто не доходит. По версии чиновников, во всем виноват диван жалобщицы, который принимает в себя все тепло от радиаторов.

«Из теплосетевой компании приходили 16 ноября, после того как я написала запрос на имя нашего депутата. Что-то замеряли, но результаты мне не показали. После этого из администрации города депутату прислали ответ, что температура в квартире соответствует санитарной норме. Кроме того, пишут, что на Фрунзе, 7 произведена замена трубопроводов диаметром 108 мм с последующей изоляцией. Но ведь чиновники администрации всегда врут. Я сегодня сфотографировала трубы возле дома — никакой изоляции на них как не было, так и нет. Они по-прежнему обогревают улицу, а дома холодно. Из Роспотребнадзора ко мне приходят летом, когда и так тепло, и пишут в отчете, что у меня дома тепло. Сумасшедший дом какой-то, рука руку моет», — рассказала «URA.RU» жительница замерзающего дома Оксана Головина.

Все попытки получить комментарий у автора ответного письма депутату о том, что в доме на Фрунзе, 7 все хорошо — директора Управления ЖКХ и энергетики администрации Красноуральска Олега Овчинникова — не увенчались успехом. Телефон чиновника не отвечает.

«Ранее прокуратура Красноуральска провела проверку соблюдения МУП „Красноуральская теплосетевая компания“ законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства при эксплуатации тепловых сетей. Было выявлено отсутствие теплоизолирующих покрытий. Неприведение в надлежащее состояние изоляции тепловых сетей создает условия для потери энергии в зимний период и, как следствие, негативно влияет на теплоснабжение. В связи с эти прокуратура города направила в суд иск. Суд удовлетворил требования прокуратуры в полном объеме. На муниципальное предприятие возложена обязанность произвести теплоизоляцию участков трубопроводов общей протяженностью более 5,2 тыс. метров», — прокомментировала «URA.RU» Марина Канатова, старший помощник прокурора Свердловской области.

1/5 Так выглядят трубы на улице сегодня Фото: Оксана Головина

Ранее «URA.RU» рассказывало о доме в Красноуральске, где зимой в квартирах держится температура 12 градусов. Проведя замеры в квартире в Красноуральске, чиновники пришли к выводу, что во всем виноват диван, который стоит возле батареи и забирает все тепло. Также «URA.RU» сообщало о том, что красноуральские чиновники отчитались областному начальству о готовности к отопительному сезону, в то время как это не соответствовало действительности.