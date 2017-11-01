18:49 01 ноября 2017 0

Вопреки отчету коммунальщиков, изоляция на трубах остутствует Фото: Дмитрий Ивашевский

В Свердловской области сотрудники МУП «Красноуральская теплосетевая компания» обманули свое руководство из Департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области. Коммунальщики отчитались о том, что теплотрассы находятся в рабочем состоянии, а трубопровод изолирован, что на деле оказалось неправдой. Теперь им грозят прокуратурой.

«Нам передали запрос, который поступил на имя депутата Государственной Думы, о состоянии дел с отоплением в Красноуральске. Мы сделали туда запрос и нам ответили из местной теплосетевой компании, что все работы уже выполнены. Раз выяснилось, что они нас обманули, будем готовить пакет документов для обращения в прокуратуру», — сообщил «URA.RU» Алексей Россолов, директор Департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области.

Теплосетевая компания сообщила начальству, что все работы выполнены Фото: «URA.RU»

О том, что красноуральские коммунальщики должным образом не подготовились к отопительному сезону, несмотря на то, что уже наступили холода, подтвердили «URA.RU» и в министерстве энергетики и ЖКХ Свердловской области.

«Мы проверили, по адресам Ленина, 22 и 26 на сегодняшний день ведутся работы по замене ГВС. По адресу Устинова, 114 специалист сейчас выезжала лично. 4 августа были проведены работы по замене трубопровода с изоляцией, но на сегодняшний день изоляция частично отсутствует. По всем остальным адресам, а именно: Республиканская; 40 лет октября, д. 7; Фрунзе д. 7; 25-квартал и Красногвардейская местами изоляция действительно отсутствует. В связи с чем составлен перечень участков трубопроводов, где необходимо восстановить изоляцию. Данный перечень был направлен в адрес ОАО „Святогор“, чтобы они определились с объемами работ. На сегодняшний день администрацией совместно с ОАО „Святогор“ составляются локально-сметные расчёты на выполнение работ по изоляции», — сообщили «URA.RU» в министерстве энергетики и ЖКХ Свердловской области.

Ранее «URA.RU» сообщало о том, что жители Красноуральска обращались в редакцию и сообщали о том, что в городе трубы с ободранной изоляцией отапливают улицы. Горожане обратились за помощью к депутату Государственной думы Данилу Шилкову, на запрос которого местные коммунальщики и дали лживый ответ.