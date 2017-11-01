{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Горожанам стыдно: мэр Екатеринбурга публично пошутил про 200 погибших корейцев
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,16
Динамика за 2 недели
Евро 67,71
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
01 ноября 2017
31 октября 2017
Главные новости Свердловской области
18:49  01 ноября 2017 0

На Урале коммунальщики обманули правительство о готовности к отопительному сезону. Разбираться будет прокуратура. ФОТО

Вопреки отчету коммунальщиков, изоляция на трубах остутствуетФото: Дмитрий Ивашевский

В Свердловской области сотрудники МУП «Красноуральская теплосетевая компания» обманули свое руководство из Департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области. Коммунальщики отчитались о том, что теплотрассы находятся в рабочем состоянии, а трубопровод изолирован, что на деле оказалось неправдой. Теперь им грозят прокуратурой.

«Нам передали запрос, который поступил на имя депутата Государственной Думы, о состоянии дел с отоплением в Красноуральске. Мы сделали туда запрос и нам ответили из местной теплосетевой компании, что все работы уже выполнены. Раз выяснилось, что они нас обманули, будем готовить пакет документов для обращения в прокуратуру», — сообщил «URA.RU» Алексей Россолов, директор Департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области.

Теплосетевая компания сообщила начальству, что все работы выполнены
Фото: «URA.RU»

О том, что красноуральские коммунальщики должным образом не подготовились к отопительному сезону, несмотря на то, что уже наступили холода, подтвердили «URA.RU» и в министерстве энергетики и ЖКХ Свердловской области.

«Мы проверили, по адресам Ленина, 22 и 26 на сегодняшний день ведутся работы по замене ГВС. По адресу Устинова, 114 специалист сейчас выезжала лично. 4 августа были проведены работы по замене трубопровода с изоляцией, но на сегодняшний день изоляция частично отсутствует. По всем остальным адресам, а именно: Республиканская; 40 лет октября, д. 7; Фрунзе д. 7; 25-квартал и Красногвардейская местами изоляция действительно отсутствует. В связи с чем составлен перечень участков трубопроводов, где необходимо восстановить изоляцию. Данный перечень был направлен в адрес ОАО „Святогор“, чтобы они определились с объемами работ. На сегодняшний день администрацией совместно с ОАО „Святогор“ составляются локально-сметные расчёты на выполнение работ по изоляции», — сообщили «URA.RU» в министерстве энергетики и ЖКХ Свердловской области.

Ранее «URA.RU» сообщало о том, что жители Красноуральска обращались в редакцию и сообщали о том, что в городе трубы с ободранной изоляцией отапливают улицы. Горожане обратились за помощью к депутату Государственной думы Данилу Шилкову, на запрос которого местные коммунальщики и дали лживый ответ.

Александр Лукманов
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров