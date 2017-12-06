Gelandewagen сына вице-президента «Лукойла» выставили на торги

03:57 06 декабря 2017 0

Автомобиль Руслана Шамсуарова продадут в конце декабря Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Росимущество выставило на торги Mercedes-G AMG-63 Руслана Шамсуарова, сына вице-президента компании «Лукойл» Азата Шамсуарова. Начальная цена за внедорожник 2015 года выпуска составила 5,2 млн рублей. Торги запланированы на 27 декабря.

Рыночная стоимость такой машины, как пишет «Лайф», составляет около семи млн рублей. Как пояснили агентству в пресс-службе ведомства, цена на авто Шамсуарова может быть снижена еще, если до даты торгов не найдется желающий ее приобрести. При этом в Росимуществе отказались говорить, сколько всего заявок было подано на аукцион, и были ли они вообще.

В мае 2016 года, напомним, Шамсуаров вместе с друзьями устроил конки с сотрудниками ГИБДД. За рулем его элитного внедорожника находился его друг Абдувахоб Маджидов, а сам он вел онлайн-трансляцию погони в «Перископе».

В октябре Гагаринский районный суд Москвы приговорил Шамсуарова-младшего к 300 часам обязательных работ и конфисковал машину.