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Весь день свердловские чиновники и бизнесмены пересылают друг другу этот мем про Игры-2018
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06 декабря 2017
05 декабря 2017
Главные новости Свердловской области
15:04  06 декабря 2017 0

Свердловские чиновники и бизнесмены весь день пересылают друг другу одну и ту же картинку про Олимпиаду-2018. ФОТО

Картинку пересылают друг другу политики, министры и бизнесменыФото: читатели «URA.RU»

Свердловские чиновники и бизнесмены, активно переписывающиеся друг с другом через всевозможные мессенджеры в среду, 6 декабря, пересылают друг другу одну и ту же картинку. Связана она, естественно, с решением международного олимпийского комитета отстранить сборную Россию от Олимпийских игр в Южной Корее в феврале 2018 года. Тем же постановлением российским спортсменам, не замешанным в допинговых скандалах, разрешено выступать в Пхенчхане под нейтральным флагом.

«Сборная России по биатлону готовится отправиться на Олимпиаду. Как просили — в нейтральной форме, без опознавательных знаков», — гласит подпись к картинке, на которой изображен отряд военнослужащих в маскировочных белых костюмах, с лыжами и боевыми автоматами.

А этот мем популярен в соцсетях
Фото: страница в Facebook Сергея Исаева

Похожими картинками пестрят и соцсети, но их пользователи используют преимущественно исторические фотографии боевых лыжных отрядов, которые организовывали в СССР в 1941—1942 годах.

Несколько влиятельных екатеринбуржцев — представитель олигархата и высокопоставленный чиновник — охотно поделились с «URA.RU» своим соображением по поводу дальнейших действий российской сборной на Олимпиаде. Общий смысл этого мнения таков: «Решение за президентом, безусловно. Если бы спросили меня, то я думаю — ехать надо. А вот когда первый наш спортсмен победит в том или ином виде спорта — он просто достает флаг России и, наплевав на возможную дисквалификацию, машет им, чтобы весь мир увидел, что нас не унизить».

Антон Ольшанников
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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