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07 декабря 2017
06 декабря 2017
Главные новости Свердловской области
16:13  07 декабря 2017 0

Уральца осудили за умышленное заражение ВИЧ. Его подруга молчала о болезни три года

Он болен ВИЧ с 18 лет, но не предупредил об этом женщинуФото: Валерий Горелых

Уральская медсестра три года молчала о том, что сожитель заразил ее опасной инфекцией. Она обратилась в полицию лишь тогда, когда он ее бросил. Страсти разгорелись в Серове, где 41-летняя медсестра местной больницы жила с 30-летним неоднократно судимым мужчиной. После того, как рецидивиста в очередной раз посадили, женщина сделала анализ и узнала о том, что у нее ВИЧ-инфекция.

«Они никому ничего не сказала, и полтора года ждала своего возлюбленного. После освобождения они прожили вместе еще полтора года. Только после того, как он ушел к другой, медсестра подала заявление в правоохранительные органы», — рассказал «URA.RU» руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

В полиции рецидивист признался, что болен ВИЧ с 18 лет, но не предупредил сожительницу о заболевании. Суд приговорил его к двум годам заключения условно. Кроме того, он должен заплатить бывшей возлюбленной 500 тысяч рублей.

Александр Лукманов
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© Служба новостей «URA.Ru»
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