11:26 09 декабря 2017 1

Свердловские единороссы подводят итоги работы за год Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

В Екатеринбурге стартовала конференция Свердловского отделения «Единой России». По традиции, мероприятие началось с принятия в партию новых членов. В их числе оказались знаковые для региональной политики личности — владелец торгового центра «Сима-ленд» Андрей Симановский и глава Кировской районной администрации Екатеринбурга Александр Лошаков.

В эти минуты губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев зачитывает доклад об итогах работы областных властей в 2017 году.