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09 декабря 2017
12:29  09 декабря 2017 1

СМИ выяснили, сколько Ксения Бородина зарабатывает на дочерях

Участие детей Ксении Бородиной в рекламе обойдется заказчикам в дополнительные 100 тысяч рублейФОТО: страница в Instagram Ксении Бородиной

Ведущая проекта «Дом-2» Ксения Бородина, являющаяся одним из лидеров среди российских звезд по количеству рекламных контрактов, получает дополнительные доходы за счет своих маленьких детей. За участие дочерей телеведущей в рекламном ролике в Instagram заказчику придется доплатить 100 тысяч рублей.

За рекламную публикацию с участием Маруси и Теоны их мама просит дополнительно 50 тысяч рублей к основному гонорару, который варьируется от 250 до 350 тысяч рублей. В случае, если заказчик желает видеть в рекламе супруга Бородиной Курбана Омарова, стоимость соглашения возрастет еще на 50 тысяч рублей, сообщает telegram-канал Super.

По мнению заказчиков, реклама с детьми знаменитостей вызывает у потребителей больше доверия и они реагируют на предлагаемый товар более активно. Однако часть подписчиков Бородиной отрицательно отнеслась к известию о вовлечении ее дочерей в рекламный бизнес. Поклонники напомнили, что год назад телеведущая клятвенно обещала, что не станет торговать своей семьей.

Сергей Макеев
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© Служба новостей «URA.Ru»
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