Ведущая проекта «Дом-2» Ксения Бородина, являющаяся одним из лидеров среди российских звезд по количеству рекламных контрактов, получает дополнительные доходы за счет своих маленьких детей. За участие дочерей телеведущей в рекламном ролике в Instagram заказчику придется доплатить 100 тысяч рублей.
За рекламную публикацию с участием Маруси и Теоны их мама просит дополнительно 50 тысяч рублей к основному гонорару, который варьируется от 250 до 350 тысяч рублей. В случае, если заказчик желает видеть в рекламе супруга Бородиной Курбана Омарова, стоимость соглашения возрастет еще на 50 тысяч рублей, сообщает telegram-канал Super.
По мнению заказчиков, реклама с детьми знаменитостей вызывает у потребителей больше доверия и они реагируют на предлагаемый товар более активно. Однако часть подписчиков Бородиной отрицательно отнеслась к известию о вовлечении ее дочерей в рекламный бизнес. Поклонники напомнили, что год назад телеведущая клятвенно обещала, что не станет торговать своей семьей.