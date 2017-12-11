В 2018 году дефицит бюджета Сургута составит около 950 млн рублей. Об этом говорится в документах к предстоящему заседанию думы города.
Планируемые показатели главного финансового документа Сургута выглядят так: доходы бюджета в 2018 году составят почти 22 млрд рублей, расходы — около 23 млрд. Чиновники отдельно посчитали выпавшие доходы сотрудников дочерней компании «Газпрома». «В расчете учтена выпадающая сумма налога порядка 51 774,5 тыс. рублей, ввиду перевода аппарата управления крупнейшего налогоплательщика ООО „Газпром переработка“ в Санкт- Петербург», — говорится в пояснительной записке.
Более половины бюджета уйдет на расходы в сфере образования. 380 млн рублей потратят на ремонт дорог. Дефицит казны, который составит в 2018-м году почти миллиард рублей, планируется покрыть за счет кредитов (560 млн рублей) и продажи акций ОАО «Сургутнефтегаз» и «Югорской лизинговой компании». Добавим, окончательную редакцию бюджета депутаты рассмотрят на заседании думы города 20 декабря.