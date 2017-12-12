09:04 12 декабря 2017 3

Чиновники не хотят брать на себя ответственность за непопулярные меры Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Правительство России предложило президенту Владимиру Путину не проводить налоговую реформу. Чиновники не знают, кто именно войдет в правительство в 2018 году и не хотят брать на себя ответственность по непопулярным мерам.

Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на правительственный доклад президенту об итогах обсуждения налоговой реформы. Ранее сам Путин поручил правительству определить в 2017 году все необходимые налоговые законы, которые должны будут действовать до выборов 2024 года.

После поручения Путина Министерство финансов предложило правительству два решения: для нефтяников обнулить экспортную пошлину при повышении НДПИ (налог на добычу ископаемых) и для всей экономики снизить страховые взносы в обмен на рост НДС. Сейчас в докладе президенту высший исполнительный орган предложил ограничиться лишь сырьевым сектором.

Политики не знают, кто войдет в следующее правительство и не хотят брать на себя ответственность за непопулярные реформы, пишет издание со ссылкой на собеседников среди федеральных чиновников. Они говорят, что дискуссия по налогам может продолжиться, но уже после выборов.

В конце ноября стало известно, что главы бизнес-объединений РСПП, «Деловой России», ТПП и «Опоры России» направили главе России письмо, в котором пожаловались на рост налоговой нагрузки, несмотря на то, что лидер РФ ввел мораторий на рост налогов для бизнеса в 2014 году и до 2018 года включительно. В письме было сказано, что с того момента появилось большое количество сборов, которые де-юре не являются налогами, пишет «Федеральное агентство новостей». Предприниматели сообщили, что в следующем году из-за новых платежей им будет необходимо доплатить более 100 миллиардов рублей.

Ранее Государственная дума одобрила в третьем чтении налог на движимое имущество фирм, так называемый «налог на модернизацию». С 2013 года компании не платят налог на новое движимое имущество. Если сбор снова введут, это отрицательно повлияет на модернизацию производства: чем больше купят оборудования, тем выше будет налог.