21:33 09 декабря 2017 0

Новый налог грозит серьезно пошатнуть благосостояние россиян, сходятся эксперты Фото: depositphotos.com © URA.RU

В России могут вновь ввести налог с продаж — денежный сбор, взымаемый с покупателя в момент приобретения товара. Мера, от которой государство отказывалось уже дважды (на закате СССР и в начале двухтысячных) из-за ее неэффективности, рассматривается правительством в качестве замены налога на движимое имущество компаний, против которого активно высказывается отечественный бизнес. Экономисты, опрошенные «URA.RU», объяснили, почему инициатива незамедлительно ударит по кошелькам россиян, но никак не поможет наполнить федеральный бюджет. Впрочем, решение все равно придется принимать на уровне регионов — ведь новый сбор должен компенсировать им отмену налога на движимое имущество предприятий.

Бизнес под новым «прессом» вновь может потянуться в тень Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Предыдущая попытка ввести налог с продаж бесславно завершилась в 2004 году. Денежный сбор просуществовал несколько лет, но в конечном итоге стал неподъемной ношей для бизнеса. Во многом это было связано со странной налоговой политикой государства: Россия оставалась единственный страной, в которой одновременно существовал налог на добавленную стоимость (НДС) и налог с продаж. Под давлением бизнес-сообщества двойное налогообложение отменили, что позволило многим предпринимателям выйти из тени и перейти в легальное поле работы.

По мнению экономиста Константина Селянина, возвращение денежного сбора приведет к плачевным результатам: бизнес постарается компенсировать издержки за счет повышения цен, а наиболее наглые предприниматели под предлогом роста налоговой нагрузки взвинтят расценки в несколько раз.

«Адепты идеи рассчитывают, что налог с продаж поможет пополнить федеральный бюджет, но это самообман. Доходы граждан не растут с конца с 2014 года, поэтому принятие нового сбора приведет к еще большему обнищанию населения — люди будут меньше покупать и больше экономить»,

— сказал собеседник «URA.RU»

Директор Центра исследования экономической политики экономического факультета МГУ Олег Буклемишев считает, что законопроект обнажит неравенство между российскими регионами. Сбор потребительских налогов на местах возможен только в богатых областях и мегаполисах, где развита розничная торговля, остальным собирать налоги попросту не с кого.

Новый налог «сработает» лишь в богатых регионах с большими оборотами розничной торговли Фото: depositphotos.com © URA.RU

«Важно понять, будет ли торговый сбор использоваться для пополнения федерального бюджета с последующим распределением между субъектами или же изначально будет представлять собой региональный налог, как это принято в США», — отметил Буклемишев в разговоре с «URA.RU».

Экономист Никита Кричевский уверен, что введение торгового сбора ударит сразу по двум направлениям: понизит уровень доверия граждан к федеральной власти и добьет потребительский спрос. Собеседник «URA.RU» напомнил, что в 2004 году Конституционный суд России уже признавал его неконституционным.

«Налог с продаж — это оксюморон!

Это все равно, что ввести налог на бензин и параллельно ввести налог на топливные пистолеты, установленные на заправках. В конечном итоге бремя ляжет на потребителя»,

— рассуждает эксперт.

Эксперт отметил, что за возможным введением нового налога скрывается банальное желание кабинета министров залезть в карман к населению в условиях сокращающегося бюджета. «Правительство чувствует, что 2018 год будет очень тяжелым. Отчасти это связано с новыми антироссийскими санкциями», — добавил Кричевский.

Разделяет мнение Кричевского и глава Центра развития региональной политики Илья Гращенков.

«Налог с продаж взимается в момент покупки товара потребителем в пользу продавца, который впоследствии уплачивает его в местный бюджет. Мы и так уже платим НДС, так что теперь нас обложат двойной выплатой. Кроме того, это местный налог, и взимается он в пользу субъектов Федерации. То есть НДС уйдёт федералам, а регионам мы заплатим по второму кругу», — пояснил эксперт в беседе с «URA.RU»

Отметим, что введение налога с продаж обсуждалось правительством в 2014 году, однако бизнес-сообществу удалось отговорить главу Минфина Антона Силуанова от принятия инициативы. По действующему законодательству налог с продаж взымается только с торговых площадей в Москве. Правом на введение сбора также обладают города федерального подчинения — Санкт-Петербург и Севастополь.