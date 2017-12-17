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17 декабря 2017
16 декабря 2017
Главные новости Москвы
04:58  17 декабря 2017 0

Полиция начала проверку после драки журналистов перед приговором Улюкаеву

Заседание Замоскворецкого суда по делу Алексея Улюкаева. Москва, улюкаев алексей
После потасовки пострадавший оператор обратился в полициюФото: Владимир Андреев © URA.RU
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Московская полиция начала проверку по факту драки, которая произошла между журналистами в суде перед оглашением приговора экс-главе Минэкономразвития Алексею Улюкаеву.

Как рассказали ТАСС в управлении МВД по Москве, проверочные мероприятия начаты после обращения к сотрудника одного из телеканалов в правоохранительные органы. По его словам, 15 декабря неизвестный мужчина повредил ему оборудование и причинил телесные повреждения. Теперь полиция проверяет эту информацию.

Перед оглашением приговора экс-министру в Замоскворецком суде Москвы, напомним, произошла драка. Представители прессы не поделили удачное для съемки место. В итоге журналист ударил оператора в лицо и сломал ему камеру.

Сергей Демин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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