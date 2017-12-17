Полиция начала проверку после драки журналистов перед приговором Улюкаеву

04:58 17 декабря 2017 0

После потасовки пострадавший оператор обратился в полицию Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Московская полиция начала проверку по факту драки, которая произошла между журналистами в суде перед оглашением приговора экс-главе Минэкономразвития Алексею Улюкаеву.

Как рассказали ТАСС в управлении МВД по Москве, проверочные мероприятия начаты после обращения к сотрудника одного из телеканалов в правоохранительные органы. По его словам, 15 декабря неизвестный мужчина повредил ему оборудование и причинил телесные повреждения. Теперь полиция проверяет эту информацию.

Перед оглашением приговора экс-министру в Замоскворецком суде Москвы, напомним, произошла драка. Представители прессы не поделили удачное для съемки место. В итоге журналист ударил оператора в лицо и сломал ему камеру.