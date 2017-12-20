14:26 20 декабря 2017 0

Батареи у екатеринбуржцев остаются холодными по несколько часов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жильцы дома на улице Решетникова в Екатеринбурге несколько дней замечают перебои с горячей водой и отоплением. По их словам, часто батареи нагреваются только ночью, горячая вода также подается лишь в определенные часы. Диспетчеры управляющей компании «Стандарт», которая заведует домом, говорят о ремонтных работах и затрудняются сказать, когда все придет в норму. В Екатеринбургской теплосетевой компании уверяют, что отключения плановые.

Проблемы возникли еще на прошлой неделе. Как сообщил читатель «URA.RU», в минувшую пятницу весь дом на Юго-Западе сидел без отопления. Горячей воды не было с утра и до ночи, радиаторы не нагревались. «Это ненормально, когда в середине декабря отключают отопление! Я мерз весь день, включал обогреватель, странно, что не заболел! Я спал в трех кофтах!» — сказал собеседник агентства.

Как сообщили читателю в управляющей компании «Стандарт» в пятницу, 15 декабря, рабочие ликвидировали аварию на теплотрассе. Ремонт обещали завершить к 23:00, однако в тот день отопление появилось лишь глубокой ночью. Аналогичная ситуация сложилась и в среду, 20 декабря. На этот раз, как отмечает екатеринбуржец, тепло в домах пообещали вернуть в 15:00. «Они каждый день там отключают», — процитировал он слова диспетчера, ответившего на звонок. Собеседник агентства добавил, что в итоге в УК пообещали «все починить».

Между тем в Екатеринбургской теплосетевой компании (ЕТК) журналисту «URA.RU» отключения отопления в домах назвали плановыми: они связаны с автоматизацией центральных тепловых пунктов. Эти работы, по словам собеседника агентства, проводятся строго при температурах, когда за окном не холоднее минус 10 градусов. «Эта температура не сказывается на жильцах, потому что обычно в это время они на работе. А мы со своей стороны всегда просим управляющие компании предупреждать об отключениях жильцов», — отметил собеседник агентства.

Он также добавил, что не имеет данных об отключениях на прошлой неделе, подчеркнув, что сегодня без тепла и горячей воды в этом районе остались три дома.