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10:38  28 декабря 2017 0

Уральский банк ввел новую схему кредитования крупного бизнеса

Банк Открытие. Сургут, рубль, банковская карта, банк открытие, деньги, финансы
Зонтичный овердрафт дополнил продуктовый ряд «Открытия» в части кэш-менеджментаФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Банк «Открытие» запустил новый продукт для групп компаний «Зонтичный овердрафт». Услуга позволяет корпоративным клиентам получить деньги под проценты на небольшой промежуток и таким образом оптимизировать использование ликвидности бизнеса.

Общий лимит зонтичного овердрафта устанавливается на всю группу (юридические лица — резиденты РФ) и зависит от ее совокупных оборотов. В пресс-службе банка рассказали, что в числе преимуществ зонтичного овердрафта: финансирование в размере общего лимита овердрафта для каждой компании группы, единая процентная ставка, одно общее соглашение о предоставлении овердрафта, отдельный учет задолженности компаний-заемщиков, автоматическое погашение текущей задолженности за счет средств всей группы компаний.

«Зонтичный овердрафт — это продукт, которого не хватало в нашей линейке продуктов управления ликвидностью, чтобы уверенно сказать, что продуктовый ряд „Открытия“ в части кэш-менеджмента является максимально полным. Теперь можно с уверенностью сказать, что мы сможем предоставить крупному бизнесу любое как стандартное, так и индивидуальное решение. Мы надеемся, что крупные клиенты, возобновляющие сотрудничество с банком, будут довольны теми улучшениями, которые мы для них подготовили», — отметил управляющий директор по стратегии корпоративного бизнеса банка «Открытие» Мария Субботина.

Виктор Дорофеев
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