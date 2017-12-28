Уральский банк ввел новую схему кредитования крупного бизнеса

Банк «Открытие» запустил новый продукт для групп компаний «Зонтичный овердрафт». Услуга позволяет корпоративным клиентам получить деньги под проценты на небольшой промежуток и таким образом оптимизировать использование ликвидности бизнеса.
Общий лимит зонтичного овердрафта устанавливается на всю группу (юридические лица — резиденты РФ) и зависит от ее совокупных оборотов. В пресс-службе банка рассказали, что в числе преимуществ зонтичного овердрафта: финансирование в размере общего лимита овердрафта для каждой компании группы, единая процентная ставка, одно общее соглашение о предоставлении овердрафта, отдельный учет задолженности компаний-заемщиков, автоматическое погашение текущей задолженности за счет средств всей группы компаний.
«Зонтичный овердрафт — это продукт, которого не хватало в нашей линейке продуктов управления ликвидностью, чтобы уверенно сказать, что продуктовый ряд „Открытия“ в части кэш-менеджмента является максимально полным. Теперь можно с уверенностью сказать, что мы сможем предоставить крупному бизнесу любое как стандартное, так и индивидуальное решение. Мы надеемся, что крупные клиенты, возобновляющие сотрудничество с банком, будут довольны теми улучшениями, которые мы для них подготовили», — отметил управляющий директор по стратегии корпоративного бизнеса банка «Открытие» Мария Субботина.