13:26 29 декабря 2017 0

Благодарные пассажиры сфотографировались в аэропорту прилета Фото: читатели «URA.RU»

Пассажиры злополучного рейса №255 компании «Уральские авиалинии», вылет которого из Екатеринбурга был задержан на два дня, добрались наконец до точки назначения — города Якутска. Об этом «URA.RU» сообщили сами клиенты авиакомпании. Их отправили около 7 утра, 29 декабря, специально назначенным рейсом 9861.

Пассажиры прислали в редакцию фото, сделанное в аэропорту назначения, со словами благодарности в адрес всех, кто поддерживал их в минувшие почти двое суток ожидания. «Спасибо вам за помощь! — написал „URA.RU“ Евгений, один из пассажиров рейса 255. — С наступающим Новым годом».

Ранее «URA.RU» сообщало, что «Уральские авиалинии» задержали рейс, который должны были отправить в Якутск еще 27 декабря, в 22:00. Вылет переносили всю ночь на 28 декабря (на 2, 4, 6, 7, 8 часов), а потом и вовсе отменили (так было указано на онлайн-табло аэропорта Кольцово). Пассажиров рейса обеспечили гостиницей и питанием, однако долгое время держали их в неведении относительно причин задержки и, по словам пассажиров, «не очень ласково» общались с теми, кто пытался обратиться в офис компании в аэропорту Кольцово.

Возмущенные пассажиры провели флешмоб возле представительства авиакомпании, сфотографировавшись с табличками в руках, и записали видеообращение. В авиакомпании «URA.RU» пояснили, что столь длительная задержка была вызвана заботой о безопасности: рейс откладывали из-за «экстремально низкой» температуры в Якутске (минус 46 градусов).

Авиакомпания апеллировала к приказу Минтранса, который позволяет задержать или даже отменить рейс из соображений безопасности. При этом пассажиры рейса отмечали, что самолеты других авиакомпаний спокойно садятся в Якутске и в минус 60, а на второй день ожидания (28 декабря) в столице Якутии, по метеосводкам, было минус 33-37 градусов, ясно и без тумана. Сегодня, 29 декабря, по данным сайта gismeteo.ru, в Якутске -36,9 градусов Цельсия, пасмурно, туман.

Смотрите фотохронику «приключений» пассажиров рейса 255 «Уральских авиалиний» Екатеринбург — Якутск: