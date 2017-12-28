{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Заявление редакции
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,45
Динамика за 2 недели
Евро 68,23
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
28 декабря 2017
14:22  28 декабря 2017 1

«Уральские авиалинии» не полетели в Якутию, потому что слишком холодно

Авиакомпания не хочет лететь в Якутск, потому что там минус 46 градусовФото: читатели «URA.RU»

Пассажирам рейса 255 компании «Уральские авиалинии», который должен был вылететь из Екатеринбурга в Якутск еще 27 декабря в 22 часа, придется ждать вылета несколько суток. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе авиакомпании.

«Авиакомпания отменяет рейсы U6-255/256 28 декабря 2017 года в связи с экстремально низкой температурой воздуха (-46) в городе Якутск, — сообщили агентству в пресс-службе „Уральских авиалиний“. — Пассажиры будут пересажены на рейс, следующий в Якутск 29.12.2017».

Также в авиакомпании сообщили, что на время ожидания все пассажиры будут размещены в гостиницах и обеспечены «всеми услугами в соответствии с Федеральными авиационными правилами».

Ранее «URA.RU» сообщало, что рейс «Уральских авиалиний» второй день не может вылететь из Екатеринбурга в Якутск. Возмущенные пассажиры устроили флешмоб возле представительства авиакомпании в аэропорту Кольцово и записали видеообращение.

Андрей Гусельников
© Служба новостей «URA.Ru»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров