«Уральские авиалинии» не полетели в Якутию, потому что слишком холодно

14:22 28 декабря 2017 1

Авиакомпания не хочет лететь в Якутск, потому что там минус 46 градусов Фото: читатели «URA.RU»

Пассажирам рейса 255 компании «Уральские авиалинии», который должен был вылететь из Екатеринбурга в Якутск еще 27 декабря в 22 часа, придется ждать вылета несколько суток. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе авиакомпании.

«Авиакомпания отменяет рейсы U6-255/256 28 декабря 2017 года в связи с экстремально низкой температурой воздуха (-46) в городе Якутск, — сообщили агентству в пресс-службе „Уральских авиалиний“. — Пассажиры будут пересажены на рейс, следующий в Якутск 29.12.2017».

Также в авиакомпании сообщили, что на время ожидания все пассажиры будут размещены в гостиницах и обеспечены «всеми услугами в соответствии с Федеральными авиационными правилами».

Ранее «URA.RU» сообщало, что рейс «Уральских авиалиний» второй день не может вылететь из Екатеринбурга в Якутск. Возмущенные пассажиры устроили флешмоб возле представительства авиакомпании в аэропорту Кольцово и записали видеообращение.