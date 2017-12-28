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28 декабря 2017
27 декабря 2017
Главные новости Свердловской области
13:51  28 декабря 2017 1

«Даже дипломаты не могут повлиять!» Борт «Уральских авиалиний» второй день не может вылететь в Якутск из Кольцово. ФОТО, ВИДЕО

Клипарт, разное. Екатеринбург, аэропорт кольцово, самолет, уральские авиалинии, авиация, чистка самолета
Возмущенные пассажиры устроили флешмоб и записали видеоФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Самолет «Уральских авиалиний» вторые сутки не может улететь в Якутск — об этом «URA.RU» сообщили пассажиры рейса, застрявшие в аэропорту Кольцово. Рейс №255 должен был отправиться еще 27 декабря в 22:00.

«Вылет неоднократно переносили — сперва на 2 часа ночи, потом на 4 утра, затем на 7, 8, 10 часов, — рассказал агентству пассажир этого рейса Евгений. — Примерно 150 человек ждут этого вылета в аэропорту, в том числе старики, дети, есть даже иностранцы и дипломаты. Представляете, даже сотрудники дипмиссий ничего не могут сделать с этой авиакомпанией!»

По рассказу пассажиров, они неоднократно обращались в представительство авиакомпании, но каждый раз получали «дежурный» ответ о том, что рейс задерживается по метеусловиям. «Но в Якутске сейчас хорошая погода: минус 40 градусов, тумана нет, — рассказывает Евгений. — Такие же самолеты („Боинги“) других авиакомпаний прекрасно садятся».

На онлайн-табло аэропорта Кольцово напротив данного рейса стоит время отправки 15:00, при этом указано, что рейс отменен. Получить комментарий пресс-службы компании «Уральские авиалинии» к моменту публикации не удалось. Возмущенные пассажиры рейса организовали небольшую манифестацию возле представительства авиакомпании, а также записали видеообращение.

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Возмущенные пассажиры устроили манифестацию Фото: читатель«URA.RU»

Андрей Гусельников
© Служба новостей «URA.Ru»
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