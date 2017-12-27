19:55 27 декабря 2017 0

Состояние Табакова обрастает новыми подробностями Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Народный артист СССР Олег Табаков пришел в сознание после того, как его ввели в искусственную кому, но потерял память. Такое сообщение появилось в СМИ.

Уточняется, что в настоящее время актер находится в сознании, но практически никого вокруг не узнает. В состояние медикаментозной седации («сноподобное» состояние) его ввели для того, чтобы снять нагрузку с внутренних органов, сообщает «Газета Кемерова». Ранее «URA.RU» передавало слова врачей о том, что организм Табакова изнурен борьбой за жизнь.

Однако, как сообщает телеканал 360, в МХТ имени Чехова опровергли информацию о вводе в искусственную кому артиста. Директор театра заявил, что слова об этом не имеют под собой никаких оснований.