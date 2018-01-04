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04 января 2018
14:05  04 января 2018 0

Страшная авария в Югре, стоимость жизни в 2017, новогодний криминал. Актуальное к этому часу — в подборке «URA.RU»

Ликвидацией последствий ДТП занимаются более 50 специалистовФото: «Подслушано в Лянторе»

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Журналисты «URA.RU» сравнили цены основных товаров и услуг, потребляемых свердловчанами в 2017 году. Как менялась стоимость квартир, отопления, продуктов и бензина — в нашем материале.

Россиянин отрубил приятелю голову во время новогоднего застолья и выбросил ее в окно. Следователи выдвинули возможную причину преступления.

В Югре десять человек погибли в ДТП. Четверо из них — дети. В интернете были опубликованы имена погибших в аварии и видео с места происшествия. Из-за страшного инцидента Жириновский предложил переписать ПДД.

Найдено тело екатеринбургского актера, пропавшего 1 января. В день пропажи мужчина ни с кем не ссорился и почти не пил. Он пошел укладывать дочь спать и исчез.

Пятеро подростков зверски избили сына чиновницы в новогоднюю ночь. Парня чуть не убили и оставили лежать на улице в мороз, а его мать сказала: «Это же дети».

Анна Ветрова
© Служба новостей «URA.RU»
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