В Свердловской области временно закрыли две партии

Деятельность региональных отделений «Партии свободных граждан» и «Российской партии народного управления» принудительно приостанавливается на полгода. Их представители забыли сдать годовую финансовую отчетность.
Основанием для решения суда о закрытии партий стали иск Министерства юстиции РФ, сообщает пресс-служба Свердловского областного суда. Претензии ведомства были связаны с тем, что партии не представили в региональную избирательную комиссию сведения о поступлении и расходовании средств, как того требует федеральное законодательство.
Обе партии в политической жизни Свердловской области пока ничем не отметились. До сих пор им не удалось добиться избрания своих депутатов ни в одном из муниципалитетов области.