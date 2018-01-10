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10 января 2018
09 января 2018
Главные новости Свердловской области
19:25  10 января 2018 9

Экс-директор свердловского водоканала необоснованно потратил на премии 55 миллионов рублей. Документы направлены в прокуратуру

Виды Урала. Алапаевский район, стела алапаевск
После смены мэра в Алапаевске начали звучать громкие разоблаченияФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Глава Алапаевска Сергей Беспалов направил в прокуратуру города итоги аудиторской проверки деятельности МУП «Алапаевский водоканал», в ходе которого выявлены нарушения на сумму порядка 60 миллионов рублей. Большая часть нарушений пришлась на необоснованно выплаченную зарплату, отпускные и премии бывшему директору предприятия Валерию Канахину (муж экс-спикера муниципального парламента Светланы Канахиной) и его подчиненным.

Ревизоры утверждают, что Канахин неправомерно получил доплаты в 2013—2017 годах на сумму 10 миллионов 359 тысяч рублей. Главному бухгалтеру водоканала было необоснованно начислено шесть миллионов 900 тысяч рублей. Аудиторы также сочли неправомерной выплату начальнику гаража предприятия доплату в размере 666 тысяч рублей за совмещение работы личного водителя экс-директора предприятия.

В июле 2015 года резко выросли должностные оклады руководителей предприятия. В том числе, оклад Валерия Канахина увеличился с 45 тысяч до 70 тысяч рублей, главного бухгалтера — с 33 тысяч до 56 тысяч рублей. Штатное расписание предприятия при этом не было согласовано с администрацией Алапаевска.

Ревизоры выявили недостачу муниципального имущества на сумму 374 997 рублей. Превышение затрат на содержание арендованных транспортных средств в 2016—2017 годах составило два миллиона 633 тысячи рублей, расходы на оплату работ, не зафиксированных в журналах учета аварий — 122 тысячи рублей. При этом предприятие наращивало кредиторскую задолженность. В 2017 году она увеличилась в 1,6 раза — до 22 миллионов 606 тысяч рублей.

Источник «URA.RU» в администрации Алапаевска подчеркнул, что до назначения на пост директора «Алапаевского водоканала» в 2013 году Канахин руководил другим муниципальным предприятием. МУП был обанкрочен, а его бывший руководитель занял аналогичную должность.

Валерий Канахин в разговоре с корреспондентом «URA.RU» заявил, что не был ознакомлен с итогами проверки. Поэтому он затрудняется комментировать сделанные ревизорами выводы.

Константин Джултаев
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